San Pedro Sula. La Secretaría de Energía (SEN) anunció rebajas en los precios de los combustibles para Honduras, las cuales entrarán en vigencia a partir del lunes 30 de noviembre de 2026 en las estaciones de servicio de todo el país.

En Tegucigalpa, el galón de gasolina súper registrará una disminución de 3.53 lempiras, ubicándose en un nuevo precio de 133.90 lempiras, mientras que la gasolina regular bajará 3.37 lempiras para cotizarse en 119.44 lempiras.