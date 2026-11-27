Tegucigalpa, Honduras. Honduras afronta una "gran desventaja" comercial frente a China, país al que exporta más de 50 millones de dólares e importa más de 3.000 millones, afirmó este viernes el ministro de Desarrollo Económico, Eddy Ordóñez, quien defendió la aplicación de controles de calidad para proteger a los comerciantes nacionales, que se manifestaron esta semana por una competencia que consideran desleal. "Comercialmente hablando, nosotros estamos en una gran desventaja con ellos (China)", dijo Ordóñez a EFE al hacer un balance del intercambio económico y los beneficios concretos de la relación bilateral con el país asiático, establecida el 26 de marzo de 2023, tras la ruptura de los vínculos diplomáticos con Taiwán.

Según datos del Banco Central de Honduras (BCH), en 2025 las exportaciones hondureñas hacia China sumaron 52,9 millones de dólares, frente a importaciones por 3.186 millones de dólares, lo que evidencia la amplia brecha comercial entre ambos países. Ordóñez también enfatizó la limitada disposición de algunas empresas chinas para invertir en el extranjero y señaló que, en conversaciones con importadores de cemento, propuso establecer una planta en Honduras para producir o procesar el material, una iniciativa que, según dijo, fue descartada por los empresarios.

"Ellos no quieren invertir fuera de China. Ellos solo quieren exportar", afirmó el ministro, quien consideró que el país centroamericano necesita atraer capital extranjero que genere empleo y fortalezca la industria nacional. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse No obstante, aclaró que cualquier decisión sobre la continuidad o modificación de las relaciones con China corresponde al presidente hondureño, Nasry 'Tito' Asfura, mientras que su despacho tiene la responsabilidad de procurar condiciones comerciales equilibradas y proteger a los sectores productivos.

Competencia desigual

El funcionario señaló que los desventaja también se refleja en las condiciones de competencia que enfrentan los pequeños y medianos comerciantes hondureños, así como las empresas de mayor tamaño, frente a mercancías importadas desde China que llegan a precios inferiores.

Explicó que los empresarios hondureños deben cumplir obligaciones tributarias y laborales, así como verificar la calidad de sus productos, mientras que otros artículos ingresan al mercado sin controles suficientes sobre sus condiciones de fabricación. "Contra eso no se puede competir", aseguró Ordóñez, quien anunció que la Secretaría de Desarrollo Económico trabaja en 28 reglamentos técnicos para establecer controles de calidad en diferentes sectores, entre ellos alimentos, productos agrícolas, materiales de construcción y cosméticos.

Destacó que las regulaciones buscan que las mercancías importadas cuenten con certificaciones de las instituciones competentes del Estado y cumplan requisitos que garanticen la seguridad de los consumidores. La expansión de los negocios de origen chino también ha generado protestas de comerciantes hondureños, que el pasado miércoles se manifestaron frente a Casa Presidencial, en Tegucigalpa, para exigir una regulación de estos establecimientos y la creación de un registro oficial que permita conocer cuántos operan en el país.