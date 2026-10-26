Cámara de comercio de Atlántida y vendedores piden regular comercio chino

La Ceiba, Atlántida. Representantes de la Cámara de Comercio e Industrias de Atlántida (CCIA) y directivos de la Asociación de Vendedores Ceibeños se reunieron este lunes con el alcalde de La Ceiba, Bader Dip, para manifestar la preocupación del sector empresarial local ante el acelerado crecimiento de negocios de capital chino en la ciudad. Como resultado del encuentro, las partes acordaron elaborar una propuesta integral que será presentada ante el Congreso Nacional y el Poder Ejecutivo para analizar y regular el comercio asiático en el país. Para ello, buscan sumar el apoyo institucional de la municipalidad ceibeña y del diputado por Atlántida del Partido Nacional, Marco Midence.

En las últimas semanas, tres nuevas tiendas chinas han abierto sus puertas en La Ceiba, sumándose a una que ya operaba anteriormente, alcanzando un total de cuatro establecimientos en la localidad. Esta expansión ha generado inquietud entre los comerciantes tradicionales por el impacto en la economía local.

Desigualdad de condiciones y aranceles

Gilberto Fúnez, presidente de la Asociación de Vendedores Ceibeños, advirtió sobre el impacto económico que afrontan las micro y pequeñas empresas locales debido a las diferencias de costos en la importación.

"Esto nos está llevando a la quiebra porque ellos manejan precios más bajos debido a que, según tengo entendido, no pagan arancel por la importación de mercadería china, lo que los lleva a vender barato. A nuestros proveedores, solo por ingresar un contenedor, les cuesta más de 400 mil lempiras", señaló Fúnez. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Por su parte, Denis Maradiaga, presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Atlántida, enfatizó la importancia de fomentar un entorno de competencia justa sin frenar la inversión extranjera.

"No se puede detener la inversión extranjera, más si están bajo el marco legal; sin embargo, lo que vamos a buscar en esta propuesta en conjunto es que haya un ambiente de armonía y que nuestros empresarios puedan competir en este tipo de comercio, o que se mejoren las condiciones de los microempresarios en temas de aranceles", apuntó Maradiaga.

Respaldo municipal y fiscalización del SAR

El alcalde de La Ceiba, Bader Dip, reiteró el compromiso del gobierno local con el desarrollo económico y el apoyo al comercio ceibeño.