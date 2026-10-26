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Cámara de comercio de Atlántida y vendedores piden regular comercio chino

Directivos de la Cámara de Comercio e Industrias de Atlántida y Asociación de Vendedores Ceibeños acordaron elaborar una iniciativa para presentarla al gobierno, con el fin de regular la expansión de las tiendas chinas en La Ceiba.

  • Actualizado: 26 de octubre de 2026 a las 15:27 -
  • Carlos Molina
Cámara de comercio de Atlántida y vendedores piden regular comercio chino

Representantes de la Cámara de Comercio, vendedores ceibeños y el alcalde Bader Dip durante la reunión en la que acordaron buscar regulación legislativa para el comercio oriental.

 Foto: La Prensa

La Ceiba, Atlántida. Representantes de la Cámara de Comercio e Industrias de Atlántida (CCIA) y directivos de la Asociación de Vendedores Ceibeños se reunieron este lunes con el alcalde de La Ceiba, Bader Dip, para manifestar la preocupación del sector empresarial local ante el acelerado crecimiento de negocios de capital chino en la ciudad.

Como resultado del encuentro, las partes acordaron elaborar una propuesta integral que será presentada ante el Congreso Nacional y el Poder Ejecutivo para analizar y regular el comercio asiático en el país. Para ello, buscan sumar el apoyo institucional de la municipalidad ceibeña y del diputado por Atlántida del Partido Nacional, Marco Midence.

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En las últimas semanas, tres nuevas tiendas chinas han abierto sus puertas en La Ceiba, sumándose a una que ya operaba anteriormente, alcanzando un total de cuatro establecimientos en la localidad. Esta expansión ha generado inquietud entre los comerciantes tradicionales por el impacto en la economía local.

Desigualdad de condiciones y aranceles

Gilberto Fúnez, presidente de la Asociación de Vendedores Ceibeños, advirtió sobre el impacto económico que afrontan las micro y pequeñas empresas locales debido a las diferencias de costos en la importación.

En las últimas semanas unas tres tiendas chinas han abierto sus puertas en La Ceiba, las que han sido bien aceptadas por los compradores.

En las últimas semanas unas tres tiendas chinas han abierto sus puertas en La Ceiba, las que han sido bien aceptadas por los compradores.

(Foto: La Prensa )

"Esto nos está llevando a la quiebra porque ellos manejan precios más bajos debido a que, según tengo entendido, no pagan arancel por la importación de mercadería china, lo que los lleva a vender barato. A nuestros proveedores, solo por ingresar un contenedor, les cuesta más de 400 mil lempiras", señaló Fúnez.

Por su parte, Denis Maradiaga, presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Atlántida, enfatizó la importancia de fomentar un entorno de competencia justa sin frenar la inversión extranjera.

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"No se puede detener la inversión extranjera, más si están bajo el marco legal; sin embargo, lo que vamos a buscar en esta propuesta en conjunto es que haya un ambiente de armonía y que nuestros empresarios puedan competir en este tipo de comercio, o que se mejoren las condiciones de los microempresarios en temas de aranceles", apuntó Maradiaga.

Respaldo municipal y fiscalización del SAR

El alcalde de La Ceiba, Bader Dip, reiteró el compromiso del gobierno local con el desarrollo económico y el apoyo al comercio ceibeño.

Los vendedores estacionarios de La Ceiba, aseguran que tras la llegada de las tiendas chinas sus ventas han bajado y piden ser reguladas.

Los vendedores estacionarios de La Ceiba, aseguran que tras la llegada de las tiendas chinas sus ventas han bajado y piden ser reguladas.

(Foto: La Prensa)

"Como Alcaldía apoyamos toda inversión extranjera que venga a competir en igualdad de condiciones. A los vendedores les decimos que estamos con ellos y apoyamos esta iniciativa que tienen de pedir al gobierno que regule este tipo de negocios", aseveró Dip.

De forma paralela, el Servicio de Administración de Rentas (SAR) anunció que llevará a cabo operativos de fiscalización e inspección en la ciudad para verificar que los establecimientos de capital chino cumplan rigurosamente con el régimen tributario y la facturación requerida por la ley nacional.

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Carlos Molina
Carlos Molina
Periodista

Periodista La Prensa, cobertura de noticias generales asignado al litoral Atlántico y con más 20 años de experiencia en periodismo escrito, radial y televisivo.

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