El cartel que atribuye a Interpol la búsqueda de Luis Redondo es falso

San Pedro Sula, Honduras
Circula en redes sociales un supuesto cartel de la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) que presenta a Luis Redondo, expresidente del Congreso Nacional, como una persona buscada internacionalmente por varios delitos.
La imagen contiene el logotipo de Interpol, fotografías de Redondo y la palabra Wanted (“buscado”, en español), además de una referencia a una supuesta notificación roja para localizarlo y detenerlo.
El cartel, redactado en inglés, atribuye a Redondo delitos de corrupción, lavado de dinero, crimen organizado y abuso de autoridad. También muestra datos personales, entre ellos fecha y lugar de nacimiento, nacionalidad, estatura y peso.
Sin embargo, LA PRENSA Verifica no encontró el cartel en los registros públicos oficiales de Interpol ni documentación que confirme que la imagen haya sido emitida por ese organismo internacional.
Además, los delitos que enumera el supuesto cartel no coinciden con las imputaciones conocidas en el proceso judicial hondureño contra Redondo.
El contenido fue replicado en redes sociales por Jorge Cálix, diputado del Partido Liberal, y Julia Talbott, dirigente política.
“ATENCIÓN HONDURAS, INTERPOL PUBLICA AVISO DE CAPTURA DE @Lredondo Favor comenten!”, dice la descripción de una publicación en X, compartida más de 40 veces desde el 24 de octubre de 2026.
Redondo enfrenta un proceso judicial relacionado con las actuaciones de la Comisión Permanente del Poder Legislativo durante 2025 y enero de 2026.
Según el requerimiento fiscal presentado por el Ministerio Público el 15 de octubre de 2026, Redondo y otros 12 exintegrantes de la Comisión Permanente habrían ejercido funciones legislativas sin cumplir los requisitos legales para la integración de ese órgano.
La Fiscalía sostiene que la Comisión Permanente fue conformada el 31 de octubre de 2025, pese a que un grupo de diputados había aprobado extender las sesiones ordinarias del Congreso Nacional hasta el 20 de enero de 2026.
La acusación también cuestiona una sesión extraordinaria celebrada el 8 de enero de 2026, en la que se aprobó el decreto legislativo 58-2025, relacionado con la revisión y el recuento de votos de las elecciones generales del 30 de noviembre de 2025.
Por estas actuaciones, el Ministerio Público atribuye a Redondo los delitos de perturbación ilícita del funcionamiento de las instituciones, usurpación de funciones y dos delitos de violación de los deberes de los funcionarios.
No hay registro
LA PRENSA Verifica realizó una búsqueda en el sitio web de Interpol, específicamente en el apartado de notificaciones rojas públicas, para determinar si existe algún registro del supuesto cartel de búsqueda contra Luis Redondo.
La revisión no encontró una notificación roja pública a nombre de “Luis Redondo” ni el cartel que circula en redes sociales.
Asimismo, se revisaron las publicaciones disponibles en las redes sociales oficiales de Interpol (Facebook, Instagram y X), sin encontrar registros de que el organismo haya difundido la imagen o anunciado públicamente una notificación roja contra el exfuncionario hondureño.
La búsqueda también se extendió al sitio web y a las publicaciones de la Policía Nacional de Honduras. Tampoco se encontraron publicaciones oficiales que reproduzcan o respalden el supuesto cartel atribuido a Interpol.
Al examinar la imagen, LA PRENSA Verifica identificó que el cartel presenta a Redondo como requerido por corrupción, lavado de dinero, crimen organizado y abuso de autoridad.
Estos delitos tampoco coinciden con los contenidos en el requerimiento fiscal conocido contra el expresidente del Legislativo, que incluye perturbación ilícita del funcionamiento de las instituciones, usurpación de funciones públicas y dos delitos de violación de los deberes de los funcionarios.
El encabezado contiene la expresión “Wanted by International Police (Interpol)”, que da a entender que Interpol es la entidad que busca al exfuncionario.
Sin embargo, la organización aclara que las personas incluidas en sus notificaciones rojas son buscadas por las autoridades de un país miembro o por un tribunal internacional, no directamente por Interpol.
Entre otras inconsistencias, en el encabezado aparece la frase “BY INTERNATIONAL POLICE (INTERPOL)”, que puede traducirse como “por la Policía Internacional (Interpol)”.
La denominación oficial en inglés es International Criminal Police Organization (Interpol), es decir, Organización Internacional de Policía Criminal.
La imagen no incluye una dirección web de Interpol, un identificador público de notificación roja ni otro elemento que permita localizar directamente el supuesto documento.
Además, en el supuesto cartel no se menciona al Estado que supuestamente solicita su localización internacional. En las fichas públicas de Interpol se identifica habitualmente a las autoridades judiciales que buscan a la persona.
La imagen utiliza letras blancas de gran tamaño, un fondo rojo y una composición similar a un afiche de búsqueda policial.
En cambio, las fichas públicas de notificaciones rojas de Interpol se consultan mediante registros que contienen datos de identificación, fotografías y cargos.
Orden internacional
El 23 de octubre de 2026, EL HERALDO informó que Rommel Martínez, subsecretario de Seguridad, confirmó que la institución había recibido las órdenes de captura contra Luis Redondo y Edis Antonio Moncada, exfuncionario de la Empresa Nacional de Artes Gráficas (ENAG).
Martínez explicó que los documentos judiciales fueron recibidos la noche del 22 de octubre y que la Policía Nacional había iniciado los procedimientos correspondientes para ejecutar las órdenes.
En el caso de Redondo, las autoridades también informaron sobre la necesidad de realizar coordinaciones con la Oficina Central Nacional de Interpol para gestionar las actuaciones internacionales relacionadas con su localización.
Un documento judicial divulgado por medios hondureños, identificado con el número JN-102-2026 y fechado el 22 de octubre, solicita gestionar una notificación roja contra el exfuncionario. Sin embargo, la solicitud de ese mecanismo no acredita que Interpol haya emitido el cartel que circula en redes sociales.
En conclusión, el cartel que atribuye a Interpol la búsqueda de Luis Redondo es falso.