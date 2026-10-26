El cartel que atribuye a Interpol la búsqueda de Luis Redondo es falso

San Pedro Sula, Honduras

Circula en redes sociales un supuesto cartel de la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) que presenta a Luis Redondo, expresidente del Congreso Nacional, como una persona buscada internacionalmente por varios delitos.

La imagen contiene el logotipo de Interpol, fotografías de Redondo y la palabra Wanted (“buscado”, en español), además de una referencia a una supuesta notificación roja para localizarlo y detenerlo.

El cartel, redactado en inglés, atribuye a Redondo delitos de corrupción, lavado de dinero, crimen organizado y abuso de autoridad. También muestra datos personales, entre ellos fecha y lugar de nacimiento, nacionalidad, estatura y peso.

Sin embargo, LA PRENSA Verifica no encontró el cartel en los registros públicos oficiales de Interpol ni documentación que confirme que la imagen haya sido emitida por ese organismo internacional.

Además, los delitos que enumera el supuesto cartel no coinciden con las imputaciones conocidas en el proceso judicial hondureño contra Redondo.

Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

El contenido fue replicado en redes sociales por Jorge Cálix, diputado del Partido Liberal, y Julia Talbott, dirigente política.

“ATENCIÓN HONDURAS, INTERPOL PUBLICA AVISO DE CAPTURA DE @Lredondo Favor comenten!”, dice la descripción de una publicación en X, compartida más de 40 veces desde el 24 de octubre de 2026.

Redondo enfrenta un proceso judicial relacionado con las actuaciones de la Comisión Permanente del Poder Legislativo durante 2025 y enero de 2026.

Según el requerimiento fiscal presentado por el Ministerio Público el 15 de octubre de 2026, Redondo y otros 12 exintegrantes de la Comisión Permanente habrían ejercido funciones legislativas sin cumplir los requisitos legales para la integración de ese órgano.

La Fiscalía sostiene que la Comisión Permanente fue conformada el 31 de octubre de 2025, pese a que un grupo de diputados había aprobado extender las sesiones ordinarias del Congreso Nacional hasta el 20 de enero de 2026.

La acusación también cuestiona una sesión extraordinaria celebrada el 8 de enero de 2026, en la que se aprobó el decreto legislativo 58-2025, relacionado con la revisión y el recuento de votos de las elecciones generales del 30 de noviembre de 2025.

Por estas actuaciones, el Ministerio Público atribuye a Redondo los delitos de perturbación ilícita del funcionamiento de las instituciones, usurpación de funciones y dos delitos de violación de los deberes de los funcionarios.