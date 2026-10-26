El supuesto aviso de la Policía sobre niños que lloran para facilitar secuestros recicla un bulo antiguo

Es falsa una imagen que circula en redes sociales y aparenta ser un aviso de la Policía Nacional de Honduras sobre un supuesto método utilizado por delincuentes para cometer secuestros, robos y violaciones.

El mensaje asegura que los delincuentes utilizarían a niños que lloran en la calle y llevan una dirección escrita en la mano para atraer a posibles víctimas.

Sin embargo, Lennin Pineda, comisionado y portavoz de la Policía Nacional, consultado por LA PRENSA Verifica, negó que la institución haya emitido el supuesto aviso.

Además, versiones del mismo mensaje han circulado desde al menos 2012 en distintos países de habla hispana y han sido desmentidas en España por medios dedicados a la verificación de información.

“POLICIA NACIONAL INFORMA Para los que Salen por la noche, a los que salen de la Universidad, trabajo y a la salida de los colegios; Si encuentran a un niño que llora en la calle, con una dirección en la mano y les dice que lo acompañen a esa dirección”, dice parte de la supuesta misiva de la Policía que ha sido visualizada cientos de veces en TikTok desde el 24 de octubre.