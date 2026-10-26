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El supuesto aviso de la Policía sobre niños que lloran para facilitar secuestros recicla un bulo antiguo

Falso

Todas las fuentes arrojan que la información no es cierta.

La Policía Nacional negó la autenticidad del aviso viral. El mismo mensaje circula desde hace años y ha sido desmentido por verificadores en España

  • Actualizado: 26 de octubre de 2026 a las 16:18 -
  • Esperanza Ochoa
El supuesto aviso de la Policía sobre niños que lloran para facilitar secuestros recicla un bulo antiguo

Un falso anuncio sobre niños se le adjudica a la Policía Nacional.

Imagen: Cortesía

San Pedro Sula, Honduras

Es falsa una imagen que circula en redes sociales y aparenta ser un aviso de la Policía Nacional de Honduras sobre un supuesto método utilizado por delincuentes para cometer secuestros, robos y violaciones.

El mensaje asegura que los delincuentes utilizarían a niños que lloran en la calle y llevan una dirección escrita en la mano para atraer a posibles víctimas.

Sin embargo, Lennin Pineda, comisionado y portavoz de la Policía Nacional, consultado por LA PRENSA Verifica, negó que la institución haya emitido el supuesto aviso.

Además, versiones del mismo mensaje han circulado desde al menos 2012 en distintos países de habla hispana y han sido desmentidas en España por medios dedicados a la verificación de información.

“POLICIA NACIONAL INFORMA Para los que Salen por la noche, a los que salen de la Universidad, trabajo y a la salida de los colegios; Si encuentran a un niño que llora en la calle, con una dirección en la mano y les dice que lo acompañen a esa dirección”, dice parte de la supuesta misiva de la Policía que ha sido visualizada cientos de veces en TikTok desde el 24 de octubre.

Captura de pantalla a una publicación de TikTok, hecha el 26 de octubre de 2026.

Captura de pantalla a una publicación de TikTok, hecha el 26 de octubre de 2026.

 (Imagen: TikTok)

Aviso falso

LA PRENSA Verifica realizó búsquedas con palabras clave relacionadas con el contenido de la imagen, entre ellas “Policía Nacional”, “niño que llora con dirección en la mano”, “nuevo método de secuestro”, “robos y violaciones” y “alerta policial”.

Las búsquedas permitieron encontrar verificaciones previas de Maldita.es y RTVE sobre el mismo mensaje.

Maldita.es documentó que la falsa alerta circula desde hace años y que ha sido difundida con diferentes escudos policiales en países de habla hispana.

Estos antecedentes evidencian que el contenido no corresponde a una advertencia nueva y exclusiva de las autoridades hondureñas, como pretende sugerir la imagen que circula actualmente.

Además, como parte de la verificación, LA PRENSA Verifica contactó a Lennin Pineda, comisionado y portavoz de la Policía Nacional, quien negó que el aviso difundido en redes sociales sea auténtico.

“Esa publicación es falsa”, expresó Pineda.

En conclusión, es falsa la imagen difundida en TikTok que atribuye a la Policía Nacional de Honduras un supuesto aviso sobre una modalidad delictiva.

Fuentes

Notas de verificación (1, 2)
Comisionado Lennin Pineda, portavoz de la Policía Nacional

Nuestras clasificaciones
VERDADERO

Cuando las pruebas son fehacientes y confirman la información.

FALSO

Todas las fuentes arrojan que la información no es cierta.

ENGAÑOSO

Contiene datos mezclados entre verdadero, falso, o sacado de contexto.

VERDAD A MEDIAS

La información es correcta pero omite elementos clave del contexto.

INEXACTO

La información que se aproxima a la exactitud.

SIN EVIDENCIA

No hay datos públicos ni alternativos para probar la información.

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