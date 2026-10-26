Harry Kane se corona con el Balón de Oro 2026 y deja con las manos vacías a Mbappé y Yamal

Londres, Inglaterra.

Harry Kane, delantero del Bayern Múnich y de la selección inglesa, se coronó en Londres con el Balón de Oro 2026, el sexto en la historia de Inglaterra y el primero desde Michael Owen en 2001. Entre club y selección, Kane anotó 73 goles, además de repartir ocho asistencias, unas cifras solo al alcance de Leo Messi en la campaña 2021-2022, cuando el astro argentino marcó 91 goles. El ahora delantero del Bayern es el quinto inglés en ganar este galardón, tras Stanley Matthews (1956), Bobby Charlton (1966), Kevin Keegan (1978 y 1979) y Michael Owen (2001).

"Ya me he quedado sin palabras", dijo Kane tras recibir el galardón de manos de Ronaldo Nazario. "Es un honor recibir este premio aquí en Londres. Gracias a todos los que han votado por mí. Sé que este año ha sido muy difícil para elegir a uno". "No estaría donde estoy sin el Tottenham. Llegué a ese equipo con once años. Me permitieron vivir el sueño que estoy viviendo". Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse