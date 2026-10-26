Lamine Yamal conquista su tercer Trofeo Kopa y causa revuelo: "Ojalá lo ganara él"

Londres, Inglaterra.

El delantero español Lamine Yamal, jugador del FC Barcelona, se alzó por tercer año consecutivo con el Trofeo Kopa, que reconoce al mejor jugador menor de 21 años de la temporada. Lamine, campeón de la Liga Española con el Barcelona y del Mundial 2026 con España, fue además el máximo asistente de la competición española y elegido el mejor jugador de la misma. En la Copa del Mundo, donde fue titular en todos los partidos excepto en el debut contra Cabo Verde, solo sumó un gol, pero forzó un penalti en la semifinal contra Francia. Lamine, que apareció en el London Palladium acompañado de su pareja y de varios de sus familiares, recibió el premio de manos de la leyenda ucraniana Andriy Shevchenko.

"Es un honor estar aquí y recibir este premio. Me hubiera gustado que aquí estuviese Cubarsí. Se lo merece también, Ojalá se lo hubiera llevado él. Es el tercer año que he ganado este premio y es un honor. Estoy muy agradecido a mi club y a la selección y tengo que seguir trabajando para ganar más premios como este", dijo Lamine al recoger el premio.

LAMINE YAMAL IS THE 2026 MEN YOUNG TALENT OF THE YEAR!✅ 2024✅ 2025✅ 2026 The Spanish wonderboy is unstoppable.#ballondor with @adidasUK https://t.co/06xA9tnaS2 — Ballon d'Or (@ballondor) October 26, 2026