Flávio Bolsonaro: su futuro judicial se complica tras la derrota

São Paulo, Brasil. El senador ultraderechista Flávio Bolsonaro enfrenta un complicado panorama judicial tras su derrota en las elecciones presidenciales brasileñas, con investigaciones abiertas en su contra por blanqueo de capitales, entre otros delitos. El primogénito del exmandatario Jair Bolsonaro perderá, además, su escaño en la Cámara Alta en febrero próximo, cuando arrancará la nueva legislatura. Abogado de profesión, Flávio abandonó su carrera parlamentaria para lanzarse a la Presidencia ungido por su padre, quien se encuentra inhabilitado, condenado y en prisión domiciliaria por tramar un golpe de Estado tras perder la reelección en 2022 frente a Lula.

Como el padre, el hijo también perdió en segunda vuelta ante el líder progresista (52% - 48%) y tampoco reconoció su derrota en las urnas. Así, a partir de 2027, será la primera vez desde 2003 que Flávio no ejercerá un cargo público. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Flávio cuenta con más de veinte años de vida pública a sus espaldas como diputado regional de Río de Janeiro (2003-2019) y senador (2019-2027), período en el que se ha visto envuelto en diversos escándalos. A sus 45 años, ha sido investigado o acusado por las autoridades en varios momentos, aunque ninguno de los casos ha llegado a juicio.



Dos investigaciones en el horizonte

Actualmente, afronta dos investigaciones en su contra. Flávio figura como investigado en la Corte Suprema en un caso sobre la presunta financiación ilegal de una película sobre su padre. La Policía encontró indicios contra él por corrupción, blanqueo de capitales y evasión de divisas. Las sospechas giran en torno a los pagos millonarios de Daniel Vorcaro, antiguo dueño del Banco Master y actualmente en prisión preventiva por un enorme fraude financiero, supuestamente destinada a producir 'Dark Horse', una película inspirada en la vida de Jair. En diversos audios, Flávio pidió 134 millones de reales (26 millones de dólares) al banquero, a quien se refirió como un "hermano", para financiar el largometraje.

Según las autoridades, Vorcaro pagó casi la mitad del montante. Sin embargo, la Policía cree que ese dinero fue parar a cuentas de Estados Unidos ligadas a la familia Bolsonaro para su beneficio personal. Flávio afirma que la negociación con Vorcaro transcurrió dentro de la legalidad. Por otro lado, en vísperas de la segunda vuelta electoral, los diarios O Estado de S.Paulo y O Globo revelaron que Flávio es investigado en el Supremo en una segunda causa por supuesto lavado de dinero. En el centro de ese caso está Willer Tomaz, abogado y amigo cercano de Flávio, señalado como el operador de un entramado societario con movimientos financieros sospechosos relacionados con el mundo de las apuestas deportivas. Según la Policía, citada por la prensa, Flávio llegó a constar como usuario con amplios permisos de acceso a una cuenta compartida con Tomaz, quien también está en la mira de las autoridades por un escándalo de corrupción relacionado con descuentos indebidos en las pensiones de millones de jubilados. La victoria electoral de Flávio hubiera supuesto un freno a las dos investigaciones, ya que los jefes de Estado brasileños no pueden ser responsabilizados, durante la vigencia de su mandato, por actos anteriores a su investidura. Además, la mayoría del mundo jurídico piensa que, estando en la Presidencia, ni siquiera podrían seguir adelante esas investigaciones con vistas a presentar eventualmente una denuncia cuando deje el cargo, como remarca a EFE Luisa Ferreira, doctora en Derecho y profesora de la Fundación Getúlio Vargas (FGV).



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