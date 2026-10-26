Capturan a "Toñón", supuesto miembro de la 18, en La Lima

La Lima, Cortés. Un hombre de 44 años, identificado como José Antonio Flores, conocido con el alias de "Toñón", fue detenido durante un operativo policial en la colonia 23 de Septiembre, en La Lima, Cortés, por su presunta vinculación con la pandilla 18. La captura fue ejecutada por agentes de la División Anti Extorsión y Asociaciones Terroristas (Daet).

De acuerdo con la información policial, Flores tendría alrededor de tres años de pertenecer a esa estructura criminal. Las investigaciones preliminares lo señalan como el encargado de ocultar y trasladar armas de fuego y drogas para otros integrantes de la pandilla, conocidos como "homie", que operan en el sector. Durante la intervención, los uniformados decomisaron un fusil AR-15, un teléfono celular y varias sustancias que se presumen son marihuana y cocaína preparada para su comercialización.