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Capturan a "Toñón", supuesto miembro de la 18, en La Lima

Le decomisaron un fusil AR-15 y tendría un rol clave en la pandilla en ese sector

Capturan a Toñón, supuesto miembro de la 18, en La Lima

Fue presentado por la Policía en San Pedro Sula.

La Lima, Cortés. Un hombre de 44 años, identificado como José Antonio Flores, conocido con el alias de "Toñón", fue detenido durante un operativo policial en la colonia 23 de Septiembre, en La Lima, Cortés, por su presunta vinculación con la pandilla 18.

La captura fue ejecutada por agentes de la División Anti Extorsión y Asociaciones Terroristas (Daet).

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De acuerdo con la información policial, Flores tendría alrededor de tres años de pertenecer a esa estructura criminal. Las investigaciones preliminares lo señalan como el encargado de ocultar y trasladar armas de fuego y drogas para otros integrantes de la pandilla, conocidos como "homie", que operan en el sector.

Durante la intervención, los uniformados decomisaron un fusil AR-15, un teléfono celular y varias sustancias que se presumen son marihuana y cocaína preparada para su comercialización.

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El detenido será remitido ante las autoridades competentes para que responda por su presunta responsabilidad en los delitos de asociación para actividades terroristas, porte ilegal de arma de fuego de uso prohibido y tráfico de drogas, en perjuicio del orden público y la salud pública del Estado de Honduras.

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Redacción La Prensa
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LA PRENSA es el decano de los diarios impresos en Honduras y líder en audiencias en las plataformas digitales. Se fundó el 26 de octubre de 1964 en la ciudad de San Pedro Sula.

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