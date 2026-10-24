A la Tolva envían a alias “Zombi”, señalado como brazo derecho de “Cuervo” en la MS-13

De acuerdo con las investigaciones de inteligencia policial, alias “Zombi” es señalado como uno de los principales colaboradores de alias “Cuervo”, identificado por las autoridades como el segundo al mando de la MS-13 a nivel nacional y quien es buscado por las fuerzas de seguridad.

La resolución fue emitida durante una audiencia inicial celebrada en los Juzgados de Letras de San Pedro Sula, Cortés, donde ambos fueron procesados por los delitos de asociación terrorista, porte ilegal de arma de fuego y tenencia prohibida de munición.

San Pedro Sula, Honduras. Un juez dictó auto de formal procesamiento con prisión preventiva contra Johnny Alberto Pineda Sosa , de 41 años, alias “Zombi”, y Angner Antonio Arrazola Rubio, de 33 años, alias “Colocho”, señalados como integrantes de la Mara Salvatrucha (MS-13).

Pineda Sosa fue capturado recientemente durante un allanamiento ejecutado por agentes de la División Anti Extorsión y Asociaciones Terroristas (DAET) en la aldea San Isidro, municipio de Choloma, Cortés.

Según los antecedentes policiales, el sospechoso registra señalamientos por delitos como extorsión, tentativa de homicidio y asociación ilícita. Junto a él fue detenido Arrazola Rubio, alias “Colocho”, quien también cuenta con antecedentes policiales.

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Durante el operativo, los agentes decomisaron tres armas de fuego: dos pistolas y un revólver calibre .38, todas abastecidas con sus respectivos proyectiles, según el informe policial.

Además, las autoridades reportaron el hallazgo de 55 cartuchos calibre 7.62 milímetros, munición utilizada en fusiles de asalto, así como cargadores y dos tabletas electrónicas.

Las investigaciones apuntan a que los dispositivos electrónicos podrían estar relacionados con un sistema clandestino de videovigilancia que presuntamente era utilizado para alertar sobre la presencia de las fuerzas de seguridad en la zona.

Tras conocer la resolución judicial, las autoridades dispusieron el traslado de ambos procesados al Centro Penitenciario de Máxima Seguridad La Tolva, ubicado en Morocelí, departamento de El Paraíso.

La medida de prisión preventiva implica que los imputados permanecerán privados de libertad mientras continúa el proceso judicial. El auto de formal procesamiento no constituye una sentencia condenatoria.