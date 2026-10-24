Se disparan los precios de verduras en SPS: lechuga llega a L50 la libra

San Pedro Sula, Honduras. Los precios de varias verduras registran incrementos en los mercados de San Pedro Sula, donde comerciantes reportan alzas en productos esenciales para la alimentación de las familias hondureñas.
Entre los aumentos más significativos figura la lechuga, cuyo precio pasó de 25 a 50 lempiras la libra, según Carlos Cruz, comerciante de la zona. El incremento también alcanza a la cebolla roja, que subió cinco lempiras y ahora se vende a 30 lempiras la libra.
La papa también experimentó un alza cercana a los 10 lempiras y actualmente se comercializa a 30 lempiras la libra, mientras que el repollo pasó de 12 a 15 lempiras, de acuerdo con los precios reportados por el vendedor.
Los ajustes representan una presión adicional para los consumidores, que deben distribuir sus ingresos entre la compra de alimentos y otros gastos esenciales.
Lluvias afectan el abastecimiento
Cruz señaló que las condiciones lluviosas podrían estar afectando la disponibilidad y la calidad de algunos productos agrícolas, debido a las dificultades que enfrentan los cultivos y las cosechas.
Asimismo, indicó que Guatemala es una fuente de abastecimiento de algunas verduras, por lo que las condiciones de la oferta también pueden influir en el comportamiento de los precios.
Así quedan los precios de las verduras
Los precios actuales de las verduras reflejan incrementos en varios productos de consumo diario en San Pedro Sula. El repollo pasó de 12 a 15 lempiras, la zanahoria cuesta 15 lempiras la libra, el brócoli 30 lempiras y la yuca se comercializa entre 15 y 20 lempiras, según la variedad.
En otros productos de la canasta básica, el cartón de huevos se mantiene a 125 lempiras; sin embargo, comerciantes manifiestan que podría aumentar ocho lempiras en los próximos días.
Asimismo, el fardo de harina subió 20 lempiras, mientras que el maíz se mantiene a 11 lempiras la libra. Por su parte, el arroz pasó de 15 a 16 lempiras, en tanto que el precio del aceite se mantiene sin variaciones en el mercado El Rápido.
Estos cambios generan preocupación entre los consumidores, debido al impacto que los incrementos pueden tener en el presupuesto de las familias hondureñas.
Los comerciantes esperan que las condiciones de abastecimiento mejoren para evitar nuevos incrementos en las próximas semanas, especialmente ante la cercanía de la temporada navideña, cuando aumenta la demanda de alimentos.