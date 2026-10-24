Se disparan los precios de verduras en SPS: lechuga llega a L50 la libra

San Pedro Sula, Honduras. Los precios de varias verduras registran incrementos en los mercados de San Pedro Sula, donde comerciantes reportan alzas en productos esenciales para la alimentación de las familias hondureñas.

Entre los aumentos más significativos figura la lechuga, cuyo precio pasó de 25 a 50 lempiras la libra, según Carlos Cruz, comerciante de la zona. El incremento también alcanza a la cebolla roja, que subió cinco lempiras y ahora se vende a 30 lempiras la libra.

La papa también experimentó un alza cercana a los 10 lempiras y actualmente se comercializa a 30 lempiras la libra, mientras que el repollo pasó de 12 a 15 lempiras, de acuerdo con los precios reportados por el vendedor.

Los ajustes representan una presión adicional para los consumidores, que deben distribuir sus ingresos entre la compra de alimentos y otros gastos esenciales.