  1. Inicio
  2. · San Pedro

Se disparan los precios de verduras en SPS: lechuga llega a L50 la libra

La papa también experimentó un alza cercana a los 10 lempiras y actualmente se comercializa a 30 lempiras la libra, mientras que el repollo pasó de 12 a 15 lempiras

  • Actualizado: 24 de octubre de 2026 a las 10:10 -
  • Eunice Martínez
Se disparan los precios de verduras en SPS: lechuga llega a L50 la libra

Los precios de las verduras y otros productos de la canasta básica registran incrementos en San Pedro Sula. La lechuga alcanza los L50 por libra y el cartón de huevos podría subir L8 en los próximos días.

 Foto: LA PRENSA

San Pedro Sula, Honduras. Los precios de varias verduras registran incrementos en los mercados de San Pedro Sula, donde comerciantes reportan alzas en productos esenciales para la alimentación de las familias hondureñas.

Entre los aumentos más significativos figura la lechuga, cuyo precio pasó de 25 a 50 lempiras la libra, según Carlos Cruz, comerciante de la zona. El incremento también alcanza a la cebolla roja, que subió cinco lempiras y ahora se vende a 30 lempiras la libra.

La papa también experimentó un alza cercana a los 10 lempiras y actualmente se comercializa a 30 lempiras la libra, mientras que el repollo pasó de 12 a 15 lempiras, de acuerdo con los precios reportados por el vendedor.

Los ajustes representan una presión adicional para los consumidores, que deben distribuir sus ingresos entre la compra de alimentos y otros gastos esenciales.

El cartón de huevos se mantiene a 125 lempiras en San Pedro Sula; sin embargo, comerciantes advierten que podría aumentar ocho lempiras en los próximos días, lo que representaría un nuevo gasto para las familias hondureñas.

El cartón de huevos se mantiene a 125 lempiras en San Pedro Sula; sin embargo, comerciantes advierten que podría aumentar ocho lempiras en los próximos días, lo que representaría un nuevo gasto para las familias hondureñas.

 (Foto: LA PRENSA)

Lluvias afectan el abastecimiento

Cruz señaló que las condiciones lluviosas podrían estar afectando la disponibilidad y la calidad de algunos productos agrícolas, debido a las dificultades que enfrentan los cultivos y las cosechas.

Mente Sana se despide de las aulas dejando valiosos aprendizajes

Asimismo, indicó que Guatemala es una fuente de abastecimiento de algunas verduras, por lo que las condiciones de la oferta también pueden influir en el comportamiento de los precios.

Así quedan los precios de las verduras

Los precios actuales de las verduras reflejan incrementos en varios productos de consumo diario en San Pedro Sula. El repollo pasó de 12 a 15 lempiras, la zanahoria cuesta 15 lempiras la libra, el brócoli 30 lempiras y la yuca se comercializa entre 15 y 20 lempiras, según la variedad.

En otros productos de la canasta básica, el cartón de huevos se mantiene a 125 lempiras; sin embargo, comerciantes manifiestan que podría aumentar ocho lempiras en los próximos días.

Vicealcaldesa de SPS participa en encuentro de ciudades iberoamericanas en Madrid

Asimismo, el fardo de harina subió 20 lempiras, mientras que el maíz se mantiene a 11 lempiras la libra. Por su parte, el arroz pasó de 15 a 16 lempiras, en tanto que el precio del aceite se mantiene sin variaciones en el mercado El Rápido.

La preocupación por el alza de los precios de los productos de la canasta básica aumenta entre los consumidores, quienes deben ajustar sus presupuestos para cubrir las necesidades del hogar.

La preocupación por el alza de los precios de los productos de la canasta básica aumenta entre los consumidores, quienes deben ajustar sus presupuestos para cubrir las necesidades del hogar.

 (Foto: LA PRENSA)

Estos cambios generan preocupación entre los consumidores, debido al impacto que los incrementos pueden tener en el presupuesto de las familias hondureñas.

Más de 30 conductores sancionados por estacionarse mal en SPS

Los comerciantes esperan que las condiciones de abastecimiento mejoren para evitar nuevos incrementos en las próximas semanas, especialmente ante la cercanía de la temporada navideña, cuando aumenta la demanda de alimentos.

app IOS diez

Descarga nuestra app

Lleva toda la información contigo, disponible para Android y iPhone.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Eunice Martínez
Eunice Martínez
Periodista

Licenciada en Periodismo, egresada de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, campus Cortés, con formación y experiencia en el ejercicio de la comunicación y el periodismo. Su trabajo periodístico está enfocado principalmente en el área de Sucesos, dando cobertura a hechos policiales y judiciales.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias