Alzas en las verduras afectan el bolsillo de los sampedranos

Los constantes incrementos en el precio de las verduras y otros productos básicos han comenzado a generar preocupación entre comerciantes y consumidores de San Pedro Sula, quienes aseguran que la situación se ha vuelto insostenible en las últimas semanas.
Las alzas, que oscilan entre cinco y diez lempiras por producto, están afectando significativamente el presupuesto familiar y frenando las ventas en los mercados más concurridos de la ciudad.
En el mercado Dandy, uno de los principales centros de abastecimiento, la comerciante Dunia Villatoro afirmó que la clientela ha disminuido en las últimas semanas hasta en un 50%.
“Estamos perdiendo clientes porque no pueden comprar lo mismo que antes, las ventas se han reducido a la mitad por los incrementos. Lo más preocupante es que los proveedores no dan explicación, comprábamos la caja de tomate en 250 lempiras hace una semana y hoy está arriba de 500”, dijo la vendedora.
Verduras muestran los aumentos más fuertes
Los comerciantes coinciden en que los mayores incrementos se han registrado en vegetales esenciales en la dieta hondureña:
Tomate: pasó de 15 a 25 lempiras la libra
Cebolla morada: de 30 a 40 lempiras, el mazo
Chile morrón: de 5 a 10 lempiras la libra
Pataste: de 10 a 15 lempiras la libra
Lechuga: de 15 a 20 lempiras
Habichuelas: de 20 a 25 lempiras la libra
Aunque algunos productos mantienen precios estables como la zanahoria a 15 lempiras la libra, el brócoli a 20 y la yuca entre 13 y 15 lempiras la libra, los consumidores aseguran que la canasta semanal se ha encarecido notablemente.
Para muchos vendedores, el comportamiento del mercado está directamente influenciado por factores externos, como el costo del transporte, cambios climáticos que afectan la producción, y la incertidumbre provocada por el contexto político previo a las elecciones.
“Todavía no invertimos en productos de temporada como hojas de tamal o rapadura de dulce, porque no sabemos cómo estará el movimiento después de las elecciones”, añadió Villatoro.
Entre los compradores, el malestar es evidente, Johana Molina, ama de casa sampedrana, expresó que las familias están obligadas a priorizar alimentos y reducir gastos.
“Sabemos que en esta temporada suben ciertos productos, pero antes había una razón, ahora cada semana suben todo sin explicación. Las autoridades deben intervenir porque los aumentos de hasta diez lempiras dejan el dinero sin rendir”, señaló.
Otros consumidores aseguran que han comenzado a sustituir productos frescos por alimentos enlatados o congelados, los cuales ofrecen mayor duración, aunque no siempre representan una opción saludable.
Los precios de los huevos y los granos básicos registraron variaciones menores. El cartón de huevos aumentó cinco lempiras, el huevo grande se cotiza a 105 lempiras, el mediano a 100 lempiras y el pequeño a 95 lempiras.
En los granos básicos, en cambio, la estabilidad ha sido mayor. La libra de frijoles se mantiene en 23 lempiras, el arroz en 14 y el maíz en 10. El galón de aceite cuesta 610 lempiras, mientras que el aceite por libra se mantiene en 22 y la manteca de cerdo en 30.
En los puestos de venta de carnes, los precios no han registrado cambios recientes:
En el caso de los lácteos, los precios se mantienen estables y no presentan variaciones en comparación con semanas anteriores. La mantequilla crema continúa a 35 lempiras la libra, el queso crema se mantiene en 48 lempiras, el quesillo oscila entre 40 y 45 lempiras, mientras que la cuajada sigue vendiéndose a 48 lempiras.
Pollo: 33 lempiras por libra
Tajo de res: 85 lempiras
Lomo de cerdo: entre 75 y 80
Costilla de res: 70 lempiras
Angie Pérez, propietaria de un comedor, teme que la tendencia al alza se extienda a otros productos. “No hay control, cada semana algo sube y nosotros no podemos ajustar los precios de los platillos, porque perderíamos a los clientes”, denunció.
La Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG) informó que la estabilización del precio del huevo se mantendrá hasta el 30 de noviembre como parte de una estrategia para disminuir el impacto de los gastos alimentarios. Sin embargo, no se anunciaron medidas adicionales para frenar el aumento de otras verduras.
Economistas señalan que los mercados agrícolas suelen experimentar alzas en esta época del año debido a la demanda pre-navideña, las variaciones climáticas y el incremento en los costos logísticos.
El Instituto Nacional de Estadísticas (INE) continúa reportando aumentos en el costo de la Canasta Básica de Alimentos (CBA). Los datos más recientes revelan que en áreas urbanas, la CBA aumentó de 4,914.3 lempiras en 2022 a 5,367.2 lempiras en 2025, un aumento de 452.9 lempiras. En zonas rurales, pasó de 2,530 lempiras a 2,748.6, un incremento de 218.6 lempiras.
Estos incrementos reflejan la presión económica que enfrentan los hogares hondureños y explican la creciente preocupación por la volatilidad de los precios.
Comerciantes, consumidores y analistas coinciden en que diciembre será clave para determinar la tendencia de los precios. Históricamente, la demanda de verduras, carnes y productos de temporada aumenta considerablemente, lo que empuja los precios al alza.
“Si esto está así en noviembre, no quiero imaginar diciembre”, dijo una vendedora que prefirió mantenerse en el anonimato. “La gente tendrá que elegir entre comprar menos o buscar alternativas más económicas”, agregó la sampedrana.