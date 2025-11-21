Alzas en las verduras afectan el bolsillo de los sampedranos

San Pedro Sula, Honduras

Los constantes incrementos en el precio de las verduras y otros productos básicos han comenzado a generar preocupación entre comerciantes y consumidores de San Pedro Sula, quienes aseguran que la situación se ha vuelto insostenible en las últimas semanas. Las alzas, que oscilan entre cinco y diez lempiras por producto, están afectando significativamente el presupuesto familiar y frenando las ventas en los mercados más concurridos de la ciudad.

En el mercado Dandy, uno de los principales centros de abastecimiento, la comerciante Dunia Villatoro afirmó que la clientela ha disminuido en las últimas semanas hasta en un 50%. “Estamos perdiendo clientes porque no pueden comprar lo mismo que antes, las ventas se han reducido a la mitad por los incrementos. Lo más preocupante es que los proveedores no dan explicación, comprábamos la caja de tomate en 250 lempiras hace una semana y hoy está arriba de 500”, dijo la vendedora.

Verduras muestran los aumentos más fuertes

Los comerciantes coinciden en que los mayores incrementos se han registrado en vegetales esenciales en la dieta hondureña:

Tomate: pasó de 15 a 25 lempiras la libra Cebolla morada: de 30 a 40 lempiras, el mazo Chile morrón: de 5 a 10 lempiras la libra Pataste: de 10 a 15 lempiras la libra Lechuga: de 15 a 20 lempiras Habichuelas: de 20 a 25 lempiras la libra Aunque algunos productos mantienen precios estables como la zanahoria a 15 lempiras la libra, el brócoli a 20 y la yuca entre 13 y 15 lempiras la libra, los consumidores aseguran que la canasta semanal se ha encarecido notablemente. Para muchos vendedores, el comportamiento del mercado está directamente influenciado por factores externos, como el costo del transporte, cambios climáticos que afectan la producción, y la incertidumbre provocada por el contexto político previo a las elecciones. “Todavía no invertimos en productos de temporada como hojas de tamal o rapadura de dulce, porque no sabemos cómo estará el movimiento después de las elecciones”, añadió Villatoro. Entre los compradores, el malestar es evidente, Johana Molina, ama de casa sampedrana, expresó que las familias están obligadas a priorizar alimentos y reducir gastos. “Sabemos que en esta temporada suben ciertos productos, pero antes había una razón, ahora cada semana suben todo sin explicación. Las autoridades deben intervenir porque los aumentos de hasta diez lempiras dejan el dinero sin rendir”, señaló. Otros consumidores aseguran que han comenzado a sustituir productos frescos por alimentos enlatados o congelados, los cuales ofrecen mayor duración, aunque no siempre representan una opción saludable. Los precios de los huevos y los granos básicos registraron variaciones menores. El cartón de huevos aumentó cinco lempiras, el huevo grande se cotiza a 105 lempiras, el mediano a 100 lempiras y el pequeño a 95 lempiras. En los granos básicos, en cambio, la estabilidad ha sido mayor. La libra de frijoles se mantiene en 23 lempiras, el arroz en 14 y el maíz en 10. El galón de aceite cuesta 610 lempiras, mientras que el aceite por libra se mantiene en 22 y la manteca de cerdo en 30.

En los puestos de venta de carnes, los precios no han registrado cambios recientes: