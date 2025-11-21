Se toman bulevar de la 33 porque ya no aguantan las aguas negras en la Miguel Ángel Pavón

San Pedro Sula, Honduras

El bulevar de la 33 calle, en el sureste de San Pedro Sula, amaneció tomado hoy por los vecinos de la colonia Miguel Ángel Pavón. La acción generó un caos vehicular y los protestantes pidieron disculpas, pues aseguran que su lucha es justa y es la única manera de ser escuchados, pues ya se cansaron de la situación. Decidieron quemar llantas, tomarse ambos carriles y protestaron para llamar la atención de las autoridades y les den una solución a la problemática porque están ya hasta enfermos, aseguran.

La toma se originó por la contaminación, mal olor y las condiciones que están viviendo más de 750 familias en la colonia Miguel Ángel Pavón y otras en Brisas del Merendón. Dunia Jiménez, miembro del patronato, explica que llevan 10 meses llevan de estar conviviendo con las aguas negras estancadas en las calles y avenidas.

Cansados y hartos

"Estamos siendo afectados en este momento 750 familias de manera directa y de manera indirecta 14 familias de la colonia Brisas del Merendón", dijo. Lo que piden es que las autoridades municipales les hagan, lo más pronto posible, la conexión a la red porque no están pegados a la red y por eso el agua estancada que empeora cada vez que hay lluvia, dice Jiménez.