Muere "el tigre del sindicalismo" en Honduras, Efraín Aguilar

San Pedro Sula, Honduras

El sindicalismo hondureño está de luto. Efraín Oswaldo Aguilar Lagos, conocido entre amigos, colegas y generaciones de luchas como “El tigre del sindicalismo”, falleció en el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), dejando un vacío insuperable. Aguilar, un símbolo vivo de la organización obrera, dedicó su vida a defender derechos laborales, denunciar injusticias y acompañar las luchas más emblemáticas del movimiento popular. Su nombre trascendió y era una referencia obligada cuando se hablaba de sindicalismo en Honduras. Fue fundador y primer Secretario General de la Federación Unitaria de Trabajadores de Honduras (FUTH) y fundador de la Confederación Unitaria de Trabajadores de Honduras (CUTH). Ocupó cargos como Secretario de Relaciones Internacionales y Secretario de Educación en el Comité Ejecutivo de la CUTH y presidente del Sindicato de la Industria de Metales y Afines (SITIAMA) y del Sindicato de Trabajadores de la Unah (SITRAUNAH). Desde 1971 fue formador en organizaciones políticas y educador en más de 300 organizaciones laborales y sindicales. Era el coordinador de la escuela de formación sindical. Ya quedan pocos dirigentes como él que no se callaban ante las injusticias y sin acomodarse. Nació en San Juancito, Francisco Morazán en 1947. Era licenciado en ciencias políticas y su preparación Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

Un legado de formación

Don Efraín fue más que un dirigente: fue escuela. Su existencia representó décadas de compromiso, jornadas eternas de protesta, asambleas, negociaciones y marchas en defensa de los trabajadores. Para muchos jóvenes sindicalistas, Aguilar fue la primera persona que les enseñó que la dignidad no se negocia. “El Tigre del sindicalismo” no era solo un apodo; era una declaración de carácter y liderazgo en los sindicatos y confederaciones por donde pasó y formó. Su energía, su lealtad a las causas justas y su fuerza para enfrentar escenarios adversos lo convirtieron en un referente para organizaciones sindicales de todo el país, especialmente dentro de la FUTH/CUTH, con las que caminó codo a codo durante años. Muy consternado, el presidente de la Federación de Sindicatos de Trabajadores (Fesitranh), Dolores Valenzuela, lo describió como un elemento muy conciliador. “Fue dirigente sindical en la Cuth, pero antes fue formado en la Fesitranh” recuerda. Valenzuela explica que siempre lo consideraron como una “cátedra permanente de solidaridad y justicia”. Su legado no solo queda en documentos, comunicados o fotografías históricas, sino en la esencia misma del movimiento popular hondureño, que durante décadas lo vio al frente de las luchas más trascendentes. Para los nuevos liderazgos, Aguilar es ahora un ejemplo de compromiso, disciplina y resistencia. Su nombre seguirá siendo mencionado en asambleas, foros y espacios de formación sindical. Organizaciones obreras, colectivos sociales y líderes comunitarios expresaron mensajes de solidaridad a la familia de don Efraín, así como a sus amigos y compañeros de batalla. El presidente del sindicato de la municipalidad sampedrana, Ramiro Amaya, recordó que deja un gran legado y fue parte de las firmas de los contratos colectivos de la municipalidad sampedrana desde el 2018. "Libró una gran batalla contra varias enfermedades y siempre estuvo al pie de la bandera. Él es uno de los referentes del sindicalismo en Honduras", dijo Amaya.

Luto y dolor