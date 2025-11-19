  1. Inicio
Se roban computadora con información electoral clave de la sede del PINU en San Pedro Sula

Las oficinas están ubicadas en la 1 calle entre la 2 y 3 avenidas del barrio Barandillas, casi en el centro de la ciudad, hay cámaras y el hecho ocurre a días de las elecciones generales

  • 19 de noviembre de 2025 a las 14:58 -
  • Lisseth García
Así se encuentra la sede del PINU en San Pedro Sula, de donde se robaron equipo de cómputo con información electoral, denuncian las autoridades del partido.
San Pedro Sula, Honduras

A menos de 10 días de las elecciones generales, la sede del Partido Innovación y Unidad Social Demócrata, PINU, en San Pedro Sula, fue saqueada y las autoridades de esa institución partidaria piden una investigación minuciosa.

El hecho pudo ocurrir el martes por la noche o la madrugada del miércoles y cuando los representantes del partido llegaron a la sede ubicada en la primera calle, encontraron la puerta principal forzada.

Hoy se realizará una conferencia de prensa en Tegucigalpa para denunciar el robo y presunto acto de sabotaje, ya que fue sustraido equipo de cómputo que contenía información clave para la organización del proceso electoral del 30 de noviembre.

El candidato a la alcaldía por el PINU, Higinio Abarca, explicó que se interpuso la denuncia ante el Ministerio Público, pues es una situación grave, ya que se llevaron una computadora, el disco duro e información importante.

Allí se encuentra la información de las personas encargadas de la logística del partido, miembros de las mesas electorales y toda la estructura del departamento de Cortés explicó.

Según la denuncia interpuesta, la Sede está ubicada en el edificio Fasquelle en la 1 calle del barrio Barandillas. "Resulta que cuando llegamos a la sede a eso de las 8:00 am del miércoles nos percatamos que la puerta principal de la sede estaba forzada. Los ladrones no lograron abrir, pero metieron las manos y se llevaron un monitor, entre otras cosas que pudieron haber sustraido del interior de la oficina, ya que nosotros no hemos ingresado porque estamos a la espera de que hagan las respectivas investigaciones..."

Las autoridades del partido piden agilidad, pues están en la ruta final del proceso electoral y no pueden ingresar a las oficinas. En el lugar hay cámaras de seguridad, lo que podría facilitar la investigación.

"Prácticamente, nos dejaron sin información política y ya en la recta final de las elecciones, nos preocupa y estamos a la espera de que la policía dé a conocer el avance en las investigaciones" dijo Rolando Contreras, candidato a diputado por el PINU.

Calificó el hecho como una amenaza a la transparencia y a la integridad del proceso democrático, como informó también en sus redes el candidato presidencial Nelson Ávila.

doris.garcia@laprensa.hn

Reportera especializada en Administración Municipal, gestión, planes de desarrollo y proyectos de comunidad. Con 25 años de experiencia periodística en investigación, política, inmigración, Derechos Humanos, entrevistas a personalidades, desarrollo de temas de interés local y nacional.

