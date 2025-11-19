Se roban computadora con información electoral clave de la sede del PINU en San Pedro Sula

San Pedro Sula, Honduras

A menos de 10 días de las elecciones generales, la sede del Partido Innovación y Unidad Social Demócrata, PINU, en San Pedro Sula, fue saqueada y las autoridades de esa institución partidaria piden una investigación minuciosa.

El hecho pudo ocurrir el martes por la noche o la madrugada del miércoles y cuando los representantes del partido llegaron a la sede ubicada en la primera calle, encontraron la puerta principal forzada.

Hoy se realizará una conferencia de prensa en Tegucigalpa para denunciar el robo y presunto acto de sabotaje, ya que fue sustraido equipo de cómputo que contenía información clave para la organización del proceso electoral del 30 de noviembre.

El candidato a la alcaldía por el PINU, Higinio Abarca, explicó que se interpuso la denuncia ante el Ministerio Público, pues es una situación grave, ya que se llevaron una computadora, el disco duro e información importante.

Allí se encuentra la información de las personas encargadas de la logística del partido, miembros de las mesas electorales y toda la estructura del departamento de Cortés explicó.