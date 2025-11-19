Se roban computadora con información electoral clave de la sede del PINU en San Pedro Sula

A menos de 10 días de las elecciones generales, la sede del Partido Innovación y Unidad Social Demócrata, PINU, en San Pedro Sula, fue saqueada y las autoridades de esa institución partidaria piden una investigación minuciosa.
El hecho pudo ocurrir el martes por la noche o la madrugada del miércoles y cuando los representantes del partido llegaron a la sede ubicada en la primera calle, encontraron la puerta principal forzada.
Hoy se realizará una conferencia de prensa en Tegucigalpa para denunciar el robo y presunto acto de sabotaje, ya que fue sustraido equipo de cómputo que contenía información clave para la organización del proceso electoral del 30 de noviembre.
El candidato a la alcaldía por el PINU, Higinio Abarca, explicó que se interpuso la denuncia ante el Ministerio Público, pues es una situación grave, ya que se llevaron una computadora, el disco duro e información importante.
Allí se encuentra la información de las personas encargadas de la logística del partido, miembros de las mesas electorales y toda la estructura del departamento de Cortés explicó.
Según la denuncia interpuesta, la Sede está ubicada en el edificio Fasquelle en la 1 calle del barrio Barandillas. "Resulta que cuando llegamos a la sede a eso de las 8:00 am del miércoles nos percatamos que la puerta principal de la sede estaba forzada. Los ladrones no lograron abrir, pero metieron las manos y se llevaron un monitor, entre otras cosas que pudieron haber sustraido del interior de la oficina, ya que nosotros no hemos ingresado porque estamos a la espera de que hagan las respectivas investigaciones..."
Las autoridades del partido piden agilidad, pues están en la ruta final del proceso electoral y no pueden ingresar a las oficinas. En el lugar hay cámaras de seguridad, lo que podría facilitar la investigación.
"Prácticamente, nos dejaron sin información política y ya en la recta final de las elecciones, nos preocupa y estamos a la espera de que la policía dé a conocer el avance en las investigaciones" dijo Rolando Contreras, candidato a diputado por el PINU.
Calificó el hecho como una amenaza a la transparencia y a la integridad del proceso democrático, como informó también en sus redes el candidato presidencial Nelson Ávila.