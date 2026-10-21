El encuentro, organizado por la Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas (UCCI) y la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB), congregó a autoridades locales para intercambiar experiencias y analizar soluciones a los principales desafíos urbanos.

La presencia de la funcionaria sampedrana permitió proyectar a la capital industrial de Honduras ante representantes de gobiernos locales, organismos internacionales, entidades financieras, empresas y delegaciones diplomáticas, en un espacio orientado a fortalecer la cooperación y promover iniciativas para el desarrollo urbano.

San Pedro Sula, Honduras. La vicealcaldesa Maritza Soto de Lara destacó el potencial de la capital industrial como polo de desarrollo e inversión en Latinoamérica durante su participación en el II Encuentro de Ciudades Iberoamericanas, celebrado en Madrid, España. El foro internacional reunió a representantes de 30 ciudades de la región.

Entre los temas abordados figuraron la planificación urbana, la vivienda asequible, la innovación tecnológica, la inteligencia artificial, la generación de empleo, el fortalecimiento de las pequeñas y medianas empresas y la atracción de inversiones.

La participación de Soto de Lara también puso de relieve la presencia de mujeres en espacios de representación y diálogo internacional, donde las autoridades locales buscan impulsar políticas públicas que respondan a las necesidades de sus comunidades.

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La vicealcaldesa señaló que asistir al encuentro representa una oportunidad para fortalecer los lazos de cooperación, compartir experiencias y conocer iniciativas que contribuyan al crecimiento de las ciudades.

Desde su responsabilidad municipal, reafirmó su compromiso de trabajar por una San Pedro Sula más inclusiva, segura y sostenible, con mayores oportunidades para sus habitantes.

Asimismo, sostuvo que el intercambio de conocimientos, la innovación y el trabajo conjunto entre gobiernos locales pueden contribuir a transformar los desafíos urbanos en soluciones concretas para mejorar la calidad de vida de la población.

Uno de los ejes centrales del foro fue el desarrollo económico local, con énfasis en la generación de empleo juvenil, el respaldo a las pequeñas y medianas empresas, la atracción de talento y capital, y el fortalecimiento de las alianzas entre los sectores público y privado.

Estos temas representan oportunidades para San Pedro Sula, considerado uno de los principales centros económicos de Honduras por su actividad industrial, comercial y empresarial. La experiencia de Soto de Lara en el ámbito empresarial también se presenta como un elemento relacionado con su conocimiento de la realidad económica local, aunque este vínculo debe sustentarse con información verificable.

La participación en este tipo de espacios permite posicionar a la ciudad en las conversaciones regionales sobre competitividad, planificación y desarrollo, además de facilitar el acercamiento con instituciones y actores que promueven iniciativas de cooperación.

El foro también abordó el papel de la cultura y el patrimonio como motores económicos, así como la seguridad ciudadana, la recuperación de los espacios públicos y el uso de nuevas tecnologías para mejorar los servicios municipales.

El II Encuentro de Ciudades Iberoamericanas concluyó con la firma de la Declaración Iberoamericana de Alcaldes y Alcaldesas, un documento de consenso que recoge las prioridades compartidas por los gobiernos locales y busca fortalecer su participación en la agenda iberoamericana.