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Robo de cables de cobre deja sin servicios a vecinos de avenida Lempira

Vecinos denuncian que dos hombres roban cables de cobre durante la noche en el barrio Lempira de San Pedro Sula. Aseguran que ya lo hicieron de día y exigen patrullajes

  • Actualizado: 21 de octubre de 2026 a las 14:17 -
  • Eunice Martínez
Robo de cables de cobre deja sin servicios a vecinos de avenida Lempira

Habitantes de la avenida Lempira denuncian que dos hombres sustraen cables de cobre durante la noche y aseguran que estos hechos ya se han registrado anteriormente a plena luz del día. Los vecinos exigen patrullajes preventivos en la zona.

 Foto: Neptalí Romero

San Pedro Sula, Honduras. El robo de cables de cobre mantiene preocupados a los vecinos del barrio Lempira, específicamente en el sector de la avenida Lempira, de la zona norte del país, donde estos hechos han dejado a los residentes sin servicios como la telefonía fija, y generan preocupación entre quienes transitan por la zona.

De acuerdo con las denuncias de los pobladores, serían dos hombres quienes aprovechan las horas de la noche para sustraer el cableado. Los vecinos aseguran que no se trata de la primera vez que ocurre esta situación, pues afirman que en ocasiones anteriores los responsables habrían cometido estos actos incluso a plena luz del día.

Además, mencionan que en un solar valdío que se encuentra a cercanías del barrio Lempira, es donde queman el cable para obtener el cobre y posteriormente venderlo.

Los afectados expresan su preocupación por las consecuencias de estos robos, que perjudican a los habitantes del sector y afectan la continuidad de los servicios, además de representar un problema para la seguridad de la comunidad.

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Unos meses atrás también se reporto el robo de una caja de cable y rollos de alambre de cobre. Sin embargo, la Dirección Policial de Investigaciones(DPI) lo recuperó en la colonia Céleo Gonzáles, sector Rivera Hernández.

Comerciantes y vecinos del barrio Lempira, en San Pedro Sula, exigen mayor presencia policial para evitar nuevos incidentes.

Comerciantes y vecinos del barrio Lempira, en San Pedro Sula, exigen mayor presencia policial para evitar nuevos incidentes.

 (Foto: Neptalí Romero)
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Ante esta situación, los vecinos hacen un llamado a las autoridades para que incrementen los patrullajes preventivos en la avenida Lempira y sus alrededores, con el objetivo de evitar nuevos robos e identificar a los responsables.

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Los pobladores esperan una respuesta de las autoridades y solicitan mayor presencia policial, especialmente durante la noche, cuando aseguran que se registran estos hechos.

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Eunice Martínez
Eunice Martínez
Periodista

Licenciada en Periodismo, egresada de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, campus Cortés, con formación y experiencia en el ejercicio de la comunicación y el periodismo. Su trabajo periodístico está enfocado principalmente en el área de Sucesos, dando cobertura a hechos policiales y judiciales.

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