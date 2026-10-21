Robo de cables de cobre deja sin servicios a vecinos de avenida Lempira

San Pedro Sula, Honduras. El robo de cables de cobre mantiene preocupados a los vecinos del barrio Lempira, específicamente en el sector de la avenida Lempira, de la zona norte del país, donde estos hechos han dejado a los residentes sin servicios como la telefonía fija, y generan preocupación entre quienes transitan por la zona.

De acuerdo con las denuncias de los pobladores, serían dos hombres quienes aprovechan las horas de la noche para sustraer el cableado. Los vecinos aseguran que no se trata de la primera vez que ocurre esta situación, pues afirman que en ocasiones anteriores los responsables habrían cometido estos actos incluso a plena luz del día.

Además, mencionan que en un solar valdío que se encuentra a cercanías del barrio Lempira, es donde queman el cable para obtener el cobre y posteriormente venderlo.

Los afectados expresan su preocupación por las consecuencias de estos robos, que perjudican a los habitantes del sector y afectan la continuidad de los servicios, además de representar un problema para la seguridad de la comunidad.