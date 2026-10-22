Modernización delegada fortalece la recaudación municipal en San Pedro Sula

San Pedro Sula, Honduras. La recaudación de impuestos en las seis unidades municipales administradas mediante el modelo de modernización delegada superó, al cierre de septiembre de 2026, el monto registrado durante el mismo período de 2025. Según las proyecciones financieras, la Municipalidad de San Pedro Sula podría cerrar el año con ingresos de entre L1,312.80 millones y L1,321.73 millones. De acuerdo con el informe de ingresos del proyecto de Modernización Delegada, al 30 de septiembre la Municipalidad había alcanzado el 105.24% de la recaudación registrada en el mismo período de 2025, con una diferencia favorable de L 61.32 millones.

La modernización delegada es un modelo administrativo y de gestión municipal aprobado en 2015 que opera seis dependencias relacionadas con la recaudación de tributos y servicios: Permisos de Construcción, Contribución por Mejoras, Catastro, Publicidad y Mobiliario Urbano, Gestión de la Mora e Impuesto Personal. La operación está a cargo de la compañía Megaplatinum. Según el informe financiero al que tuvo acceso LA PRENSA, cuatro unidades; publicidad y mobiliario urbano, catastro, gestión de la mora e impuesto personal, ya superaron el total que cada una recaudó durante todo 2025. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse En la comparación interanual a septiembre, Publicidad y Mobiliario Urbano registra un incremento del 31.62%; Gestión de la Mora, del 19.06%; Catastro, del 16.27%; Contribución por Mejoras, del 9.38%, e Impuesto Personal, del 7.49%. Los analistas financieros de Megaplatinum señalan que el comportamiento de cada unidad depende de factores como los calendarios tributarios, el tipo de obligación, las características de los contribuyentes y las medidas que facilitan el pago de deudas pendientes.

Catastro concentra el mayor ingreso

Catastro recaudó L 563.43 millones, un incremento del 16.27% respecto al período comparable de 2025. Esta unidad representa el 45.77% del ingreso total registrado por las seis dependencias. Los mayores ingresos se concentraron en enero, abril y agosto. La mayor parte de la recaudación procede del Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Abril coincide con el período de descuento por pago anticipado, mientras que agosto corresponde al vencimiento del impuesto. Estos factores ayudan a explicar la concentración de ingresos en determinados meses. La amnistía municipal también pudo facilitar la cancelación de obligaciones pendientes, aunque el informe no cuantifica los ingresos atribuibles específicamente a ese. La unidad de Gestión de la Mora registró ingresos por L 303.62 millones, con L 48.61 millones adicionales respecto al mismo período de 2025. Los meses de mayor recaudación fueron marzo y mayo, ambos dentro del primer período de amnistía municipal. Según los analistas, este beneficio pudo favorecer la recuperación de deudas atrasadas. Mientras que el Impuesto Personal acumuló L 227.84 millones. Entre enero y marzo ingresó el 85.17% del total recaudado por esta unidad. El comportamiento está relacionado con los plazos de pago de las personas naturales, que vencen el 31 de mayo, y con las obligaciones de los agentes retenedores. Debido a que el mayor ingreso se registró en enero, antes de los períodos de amnistía mencionados en el informe, la concentración responde principalmente al calendario tributario. Para el último trimestre se esperan ingresos menores en esta unidad, según las estimaciones incluidas en el análisis financiero.

Despegue importante

Publicidad y Mobiliario Urbano aportó L 73,24 millones a las arcas municipales, un 31,62% más que en el período comparable del año anterior. Mayo fue el mes de mayor recaudación, con L 22.38 millones. De esa cantidad, L 19.23 millones, equivalentes al 85.91%, correspondieron a renovaciones de rótulos de Industria, Comercio y Servicios. El informe atribuye el resultado principalmente a estos pagos y a los convenios contemplados en el Plan de Arbitrios. En el caso de la unidad de Permisos de Construcción acumuló L 62.65 millones, equivalentes al 77.76% de lo recaudado a septiembre de 2025. Durante el tercer trimestre, los ingresos aumentaron de L 3.71 millones en julio a L 8.59 millones en agosto y L 11.05 millones en septiembre, su mejor resultado mensual en el 2026. En este caso la recaudación de esta unidad depende del número y el valor de los proyectos, la revisión de planos, la emisión de permisos y las regularizaciones. La continuidad de esta tendencia estará condicionada por las gestiones aprobadas y los pagos efectuados.

La unidad de Contribución por Mejoras registra una recaudación acumulada de L 307.229,47 en lo que va del año. Los principales ingresos se reportaron en marzo, con L 81,447.28 millones; enero, con L 76.095,41, y agosto, con L 43.070,33. Los analistas consideran que la amnistía pudo facilitar la cancelación de pagos pendientes. Asimismo, los informes de recibos pagados apuntan a que la solvencia municipal contribuye a dinamizar el pago de esta obligación. Las estimaciones del informe anticipan que la Municipalidad de San Pedro Sula podría cerrar 2026 con ingresos de entre L 1,312.80 millones y L 1,321.73 millones. El analisis del informe financiero revela que con el trabajo de la modernización delegada el primer escenario supone que durante octubre, noviembre y diciembre se repetirá la recaudación del último trimestre de 2025. El segundo panorama ajusta esos ingresos de referencia según el crecimiento registrado por cada unidad entre enero y septiembre de este año. De cumplirse alguno de los escenarios, la recaudación anual aumentaría entre 12.23% y 12.99% respecto al cierre de 2025. Las cifras constituyen proyecciones y no hay resultados definitivos. El desempeño del último trimestre será determinante para establecer si se mantiene la tendencia.

Amnistía pendiente de publicación

El informe también advierte que la amnistía municipal fue prorrogada, pero que su entrada en vigor depende de la publicación correspondiente en La Gaceta. La vigencia de esta medida debe confirmarse con la publicación oficial antes de presentar esa condición como un hecho actualizado. El Congreso aprobó el 12 de octubre una ampliación del beneficio hasta el 31 de diciembre de 2026. La medida contempla la eliminación de multas, intereses y recargos para facilitar el pago de deudas atrasadas, según la información consignada en el documento. Los analistas de Megaplatinum consideran que la unidad de Gestión de la Mora podría recibir una mayor cantidad de pagos atrasados ​​durante la ampliación del beneficio. Sin embargo, señalan que su desempeño en septiembre de 2026 no fue del todo favorable, pese a que el período coincidió con la amnistía vigente entonces. También podrían registrarse pagos de obligaciones vencidas en otras unidades.

La modernización delegada funciona desde hace varios años en la Municipalidad de San Pedro Sula. Los contratos tienen una duración de dos años y el actual fue prorrogado, según los antecedentes administrativos incluidos en el expediente. La Corporación Municipal, mediante el punto número 09 del acta número 02, correspondiente a la sesión ordinaria del 30 de enero de 2026, autorizando el inicio del proceso y la elaboración de los pliegos de condiciones para una Licitación Pública Nacional destinada a contratar el suministro de servicios para la gestión y operación de la modernización delegada. El objetivo es que, al finalizar el contrato actual, se contraten mediante licitación pública los servicios de una operadora delegada responsable de la modernización y el fortalecimiento de las capacidades territoriales, tributarias y administrativas del municipio. El proceso deberá permitir la contratación de una empresa con experiencia y capacidad para cumplir los objetivos establecidos por la Municipalidad. La selección de la operadora deberá sujetarse a los procedimientos de contratación pública y a los principios de transparencia. La operadora actual, Megaplatinum, cuenta con talento humano especializado, soporte tecnológico y asesoría legal para atender las obligaciones vinculadas al Plan Maestro de Desarrollo Municipal, las ordenanzas vigentes y el marco normativo aplicable, de acuerdo con la información proporcionada para este informe. El regidor José Antonio Rivera señaló que, mediante la modernización delegada, se ha mejorado la gestión administrativa, territorial y tributaria del municipio con el propósito de ampliar la base de contribuyentes, fortalecer la recaudación y mejorar la atención a los ciudadanos. Rivera explicó que el modelo ha contribuido a incrementar la cantidad de contribuyentes registrados y mejorar la recaudación procedente de tributos, tasas y contribuciones municipales. También indicó que la modernización catastral y tributaria constituye uno de los componentes centrales del proceso, debido al fortalecimiento de las capacidades territoriales y administrativas de la Municipalidad.

Por su parte el analista financiero Lenin Palencia dice que la modernización delegada ha sido una experiencia importante para San Pedro Sula. "Según la información disponible, el modelo ha contribuido a mejorar la recaudación y fortalecer diversos procesos administrativos municipales", asegura. Palencia señaló que los resultados deben valorarse objetivamente y que corresponde a las autoridades municipales evaluar el modelo e identificar oportunidades para perfeccionarlo. “Lo importante es que cualquier decisión preserve los avances alcanzados y procure mayor eficiencia, transparencia y agilidad en los servicios”, señaló.