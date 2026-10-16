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El Colegio de Periodistas de Honduras juramenta a 13 nuevos agremiados

Durante el acto, el presidente nacional del CPH, Juan Carlos Sierra, dio la bienvenida a los nuevos colegiados

  • Actualizado: 16 de octubre de 2026 a las 11:53 -
  • Jessica Figueroa
El Colegio de Periodistas de Honduras juramenta a 13 nuevos agremiados

Con su mano derecha levantada y sosteniendo la bandera nacional, los nuevos miembros del Colegio de Periodistas de Honduras (CPH) prestan la promesa de ley durante la ceremonia oficial de juramentación.

 Diario La Prensa

San Pedro Sula. El presidente nacional del CPH, Juan Carlos Sierra, dio la bienvenida a los nuevos miembros y destacó la importancia de incorporarse al sistema de previsión del gremio.

La ceremonia marca el ingreso formal de los profesionales al gremio periodístico, que trabaja por la protección de los derechos de sus miembros y el fortalecimiento del ejercicio del periodismo en Honduras.

Durante el acto, el presidente nacional del CPH, Juan Carlos Sierra, dio la bienvenida a los nuevos colegiados y los instó a participar activamente en las iniciativas de la organización.

Integrantes de la junta directiva del Colegio de Periodistas de Honduras (CPH) durante el acto especial.

Integrantes de la junta directiva del Colegio de Periodistas de Honduras (CPH) durante el acto especial.

 (Diario La Prensa)

Sierra también destacó la importancia de incorporarse al Instituto de Previsión del Periodista (IPP), como una alternativa para asegurar su protección económica y acceder a una jubilación digna al finalizar su vida laboral.

La incorporación de los 13 periodistas fortalece la representación del CPH en la región noroccidental y amplía la participación de profesionales en las acciones gremiales orientadas a la defensa de la libertad de prensa y los derechos de quienes ejercen esta profesión.

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Jessica Figueroa
Jessica Figueroa
jessica.figueroa@laprensa.hn

Licenciada en Periodismo y máster en Gestión del Marketing Estratégico y Digital por Unitec, 2026. Periodista y cronista en LA PRENSA desde 2003 con experiencia en investigación, multimedia e IA aplicada a medios. Editora de País y San Pedro.

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