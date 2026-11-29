Tegucigalpa, Honduras. El presidente de Honduras, Nasry 'Tito' Asfura, cumple el lunes un año de su ajustado triunfo electoral en un país polarizado y con críticas por falta de resultados tangibles, mientras enfrenta el reto de reactivar la economía, atraer inversión y recuperar la confianza institucional ante demandas sociales y presión por su agenda exterior. Asfura, empresario de la construcción y exalcalde de Tegucigalpa (2014-2022), ganó las elecciones del 30 de noviembre de 2025 con el 40,27% de los votos, frente al 39,54% de su principal rival, Salvador Nasralla, y sucedió a la izquierdista Xiomara Castro (2022-2026) el 27 de enero.

La contienda estuvo marcada por la polarización, fallos en la transmisión de resultados preliminares, retrasos en el escrutinio y cuestionamientos al proceso, además del respaldo público del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a Asfura y sus advertencias ante una eventual victoria de sus adversarios. Las declaraciones de Trump y el anuncio del indulto al expresidente Juan Orlando Hernández (2014-2022), condenado en EE.UU. por narcotráfico, avivaron el debate sobre la soberanía electoral y la injerencia extranjera en los comicios.

Un inicio complejo y falta de consensos

Para el analista Josué Murillo, estas circunstancias dejaron a Asfura un escenario complejo desde su llegada al poder, con profundas divisiones que exigen construir consensos y recuperar la confianza ciudadana. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

"Tito Asfura llegó ahí (al poder) por el respaldo de Trump", dijo Murillo, subrayando que el gobernante debe escuchar a los sectores críticos, fomentar la participación ciudadana y ampliar la toma de decisiones más allá de su círculo cercano. A su juicio, los principales retos son devolver credibilidad a las instituciones, propiciar acuerdos políticos y superar la confrontación que persiste en el país. Murillo también cuestionó la gestión de Asfura, al considerar que "no ha cumplido" sus promesas ni ha establecido las bases para reducir la pobreza, generar empleo y combatir la inseguridad, problemas que persisten en un país marcado por la desigualdad y la dependencia de las remesas. No obstante, considera que el mandatario aún tiene margen para reorientar su gestión si da prioridad a la seguridad, la salud y la educación, sectores que concentran buena parte de las demandas sociales y cuya atención supera la capacidad de respuesta del Estado.

Confianza e inversión

Entre las tareas pendientes se sitúan además atraer inversión, crear empleo, mejorar servicios públicos y atender a sectores vulnerables, en un contexto de restricciones fiscales y compromisos con organismos financieros internacionales.

El analista Ramón Custodio atribuyó parte de las dificultades gubernamentales a los asesores presidenciales y a decisiones sin el efecto esperado. "El problema del presidente Asfura es que tal vez sus asesores no han sabido guiarlo de la manera apropiada", dijo Custodio, recordando que heredó una nación con graves problemas estructurales. Custodio destacó como elemento favorable el retorno de Honduras al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), del Banco Mundial, al considerar que refuerza la seguridad jurídica para capital nacional y extranjero.



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