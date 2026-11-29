El Paraíso. Agentes policiales capturaron en las últimas horas a un hombre sospechoso de haberle quitado la vida de forma violenta a su suegro en el departamento de El Paraíso.
Según el reporte oficial de las autoridades, el ahora detenido habría cometido el crimen atacando a la víctima con un hacha mientras se encontraba bajo los efectos del alcohol.
La detención se ejecutó mediante una operación de seguimiento y vigilancia coordinada por equipos de investigación policial en la zona oriental del país.
Al momento de su requerimiento, el individuo vestía un suéter de manga larga con diseño de rombos en tonos azul y café, pantalón oscuro y tenis, siendo esposado de inmediato por los funcionarios policiales.
Las imágenes divulgadas por la DPI muestran al detenido fuertemente custodiado por los uniformados tras ser ingresado a una posta policial para su respectivo fichaje.
Según detalló la institución policial, el arresto se hizo efectivo en cumplimiento de un auto motivado de detención preventiva emitido por la Fiscalía Regional de Oriente.
Tras su captura, el hombre fue puesto a la orden de la Fiscalía de turno en la zona oriental para continuar con el proceso legal correspondiente.
Será un juez competente quien determine en las próximas horas la medida cautelar que deberá enfrentar mientras avanzan las audiencias en los tribunales de justicia.