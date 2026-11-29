El Paraíso. Agentes policiales capturaron en las últimas horas a un hombre sospechoso de haberle quitado la vida de forma violenta a su suegro en el departamento de El Paraíso.

Según el reporte oficial de las autoridades, el ahora detenido habría cometido el crimen atacando a la víctima con un hacha mientras se encontraba bajo los efectos del alcohol.

La detención se ejecutó mediante una operación de seguimiento y vigilancia coordinada por equipos de investigación policial en la zona oriental del país.

Al momento de su requerimiento, el individuo vestía un suéter de manga larga con diseño de rombos en tonos azul y café, pantalón oscuro y tenis, siendo esposado de inmediato por los funcionarios policiales.