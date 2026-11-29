Barcelona, España.

El Barcelona recupera a su primera unidad para visitar el Estadio Abanca-Riazor, donde buscará encadenar su cuarta victoria en LaLiga EA Sports para consolidarse en el liderato ante un Deportivo cuya principal amenaza pasa por el acierto del gabonés Pierre-Emerick Aubameyang.

MINUTO 19 -- ¡GOOOOOOOOL DEL BARCELONA! Gran centro de Gordon y en el área aparece Dani Olmo para conectar de cabeza y poner el 1-2.

MINUTO 9 -- ¡GOOOOOOOOL DEL DEPORTIVO! ¡La Ley del ex! Aubameyang no perdona y marca el empate del Deportivo ante el Barcelona.

MINUTO 2 -- ¡GOOOOOOOOL DEL BARCELONA! Lamine Yamal intentó el pase filtrado y Gordon la deja pasar para que el gol cuente para el '10'.

¡INICIA EL PARTIDO! Barcelona busca ampliar su ventaja en la cima y ya se enfrenta al Deportivo en la Liga Española.

-- DATOS PREVIOS --

Desde que perdiera su condición de invicto esta temporada, con dos tropiezos consecutivos ante el PSG en la Liga de Campeones y el Real Madrid, en la competición doméstica, en los últimos diez días de octubre, el Barcelona ha saldado con triunfos todos sus compromisos.Un total de cinco partidos ganados (3 en LaLiga y 2 en Champions) que le han permitido recuperar la confianza, aunque con un fútbol menos brillante que cuando empezó la temporada y sus habituales dudas defensivas.

La última de esas victorias llegó a 4.000 kilómetros hace tres días, en el Estadio Olímpico de Bakú (Azerbaiyán), ante el novato Sabah (1-4), en lo que fue el desplazamiento más largo de la historia del Barcelona en Europa. Anthony Gordon hizo un doblete y Gabriel Jesus y Karim Adeyemi, dos suplentes habituales, cerraron la cuenta.



Enfrente está el Deportivo, que con Aubameyang y el joven Nsongo Bil en la línea de ataque desafía el espectacular estado de forma del Barcelona, presionado en lo alto de la tabla por el frenético ritmo de puntuación del Real Madrid, que espera un pinchazo del líder en Riazor para asaltar el liderato.

El delantero gabonés es el máximo goleador del Dépor. Con la camiseta del Barcelona celebró 11 goles en la Liga 2021-22. En el presente curso, pese a perderse varios partidos por lesión, ya suma cinco con la blanquiazul.

El duelo también supondrá el reencuentro de Marc Casadó con el club de su vida. Será la primera vez que el exazulgrana se mida al Barcelona, en el que se formó y con el debutó en Primera, pero el centrocampista, que apunta al once, no es el único jugador con pasado blaugrana en la plantilla gallega.



Árbitro: Isidro Díaz de Mera (Comité castellano-manchego).

Estadio: Abanca Riazor.

Hora: 9:15 am (Honduras)

Transmite: Sky Sports y ViX.