Gracias, Lempira.- Una nueva tragedia enluta a la familia Pinto en el departamento de Lempira. Armando Pinto, miembro activo de la Policía Nacional, fue asesinado a balazos en un hecho violento que vuelve a golpear a sus seres queridos, quienes meses atrás también perdieron a otro integrante de la familia en circunstancias similares.
La víctima era padre del subinspector de Policía José Armando Pinto, quien también fue asesinado junto con otro hombre en Gracias, Lempira. El joven se desempeñaba como subinspector de la Policía Nacional y estaba asignado a la Universidad Nacional de la Policía de Honduras
El nuevo crimen ocurrió cuando Armando Pinto padre salía de una de sus propiedades y se conducía en su motocicleta. Según la información preliminar, un hombre armado lo habría esperado y, al verlo salir, le disparó en repetidas ocasiones.
El agente policial estaba asignado a la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT) en el departamento de Copán y se encontraba en su día libre al momento del ataque.
La muerte del padre ocurre meses después del asesinato de su hijo, una coincidencia que ha causado profunda consternación entre sus familiares y conocidos.
La jefatura de la región occidental de la Policía Nacional informó que se realizan investigaciones y operativos para identificar y capturar a los responsables de este nuevo hecho violento.
Antecedentes del crimen de su hijo
El antecedente que vuelve aún más doloroso este caso ocurrió el viernes 25 de septiembre de 2026, cuando José Armando Pinto, subinspector de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), fue asesinado junto con otro hombre en la salida de Gracias hacia San Juan, Intibucá.
El joven policía era originario del municipio de Las Flores, Lempira, y estaba asignado a la Universidad Nacional de la Policía de Honduras (UNPH). Al momento de su muerte realizaba un curso de ascenso al grado inmediato superior, según el informe preliminar de las autoridades.