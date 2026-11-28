Gracias, Lempira.- Una nueva tragedia enluta a la familia Pinto en el departamento de Lempira. Armando Pinto, miembro activo de la Policía Nacional, fue asesinado a balazos en un hecho violento que vuelve a golpear a sus seres queridos, quienes meses atrás también perdieron a otro integrante de la familia en circunstancias similares.

La víctima era padre del subinspector de Policía José Armando Pinto, quien también fue asesinado junto con otro hombre en Gracias, Lempira. El joven se desempeñaba como subinspector de la Policía Nacional y estaba asignado a la Universidad Nacional de la Policía de Honduras

El nuevo crimen ocurrió cuando Armando Pinto padre salía de una de sus propiedades y se conducía en su motocicleta. Según la información preliminar, un hombre armado lo habría esperado y, al verlo salir, le disparó en repetidas ocasiones.