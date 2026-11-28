Gracias, Lempira.- La violencia volvió a golpear a una familia del departamento de Lempira. Armando Pinto, agente activo de la Policía Nacional, fue asesinado a balazos cuando se conducía en su motocicleta y salía de una de sus propiedades en el municipio de La Flores.
Pinto estaba asignado a la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT) en el departamento de Copán y, de acuerdo con la información preliminar, se encontraba en su día libre cuando fue interceptado por un hombre armado.
El ataque ocurrió en una calle que conecta con la carretera internacional CA-11. Según las primeras versiones, el sospechoso habría esperado la salida del uniformado y, cuando lo tuvo a su alcance, abrió fuego en repetidas ocasiones.
Los disparos acabaron con la vida del agente policial, quien quedó sin posibilidades de recibir auxilio. El crimen generó consternación entre sus familiares y habitantes de la zona.
Sin embargo, el asesinato tiene un antecedente especialmente doloroso para sus seres queridos. Hace algunos meses, la familia Pinto también había perdido a otro de sus integrantes, quien igualmente formaba parte de la Policía Nacional y murió a tiros en la ciudad de Gracias, Lempira.
Con el asesinato de Armando Pinto, sus familiares vuelven a enfrentar la pérdida violenta de uno de los suyos y exigen que el caso no quede en la impunidad.
Por su parte, la jefatura de la región occidental de la Policía Nacional confirmó que se desarrollan investigaciones y operativos para identificar y capturar a los responsables.
En la escena del crimen también fue encontrada un arma de fuego, cuya relación con el asesinato deberá ser determinada mediante las diligencias correspondientes.