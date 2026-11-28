Gracias, Lempira.- La violencia volvió a golpear a una familia del departamento de Lempira. Armando Pinto, agente activo de la Policía Nacional, fue asesinado a balazos cuando se conducía en su motocicleta y salía de una de sus propiedades en el municipio de La Flores.

Pinto estaba asignado a la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT) en el departamento de Copán y, de acuerdo con la información preliminar, se encontraba en su día libre cuando fue interceptado por un hombre armado.

El ataque ocurrió en una calle que conecta con la carretera internacional CA-11. Según las primeras versiones, el sospechoso habría esperado la salida del uniformado y, cuando lo tuvo a su alcance, abrió fuego en repetidas ocasiones.