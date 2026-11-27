Puerto Cortés, Honduras. El hallazgo del cuerpo sin vida de un agente activo de la Policía Nacional en un potrero de la aldea Agua Caliente, en la zona alta de Puerto Cortés, ha dado lugar a una investigación para esclarecer las circunstancias de su fallecimiento. El fallecido fue identificado como Juan Ramón García Baide, de 56 años, quien prestaba sus servicios en San Pedro Sula y residía en la comunidad donde fue encontrado muerto. De acuerdo con las primeras versiones, el funcionario policial descansaba en su vivienda cuando supuestamente recibió una llamada telefónica de un amigo, quien presuntamente motivó su salida de la casa.

García Baide habría salido de su residencia para encontrarse con esta persona, pero minutos después fue localizado sin vida en un potrero de la comunidad. Entre los indicios encontrados en el lugar figura un arma de fuego que, según información preliminar, habría pertenecido al propio agente. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Tras recibir la alerta, efectivos de la Policía Nacional se desplazaron hasta el sector y acordonaron la escena para preservar las evidencias que puedan contribuir al esclarecimiento del caso. En las diligencias también participarán agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), quienes deberán establecer qué ocurrió durante los últimos minutos de vida del uniformado.

Uno de los aspectos que deberán examinar los investigadores es el registro de llamadas del teléfono celular de García Baide, con el propósito de identificar la procedencia de la última comunicación que recibió antes de salir de su vivienda. Por su parte, personal de Medicina Forense del Ministerio Público (MP) efectuó el levantamiento del cadáver y su traslado a la morgue de San Pedro Sula, donde se realizarán los exámenes correspondientes para determinar la causa de muerte.

Una vez concluidos los procedimientos forenses, los familiares podrán reclamar el cuerpo del agente para darle sepultura.