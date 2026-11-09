Con la bandera de Honduras sobre su féretro: así despidieron a policía fallecido en Roatán

Islas de la Bahía, Honduras. Con honores policiales y acompañado por sus familiares y compañeros de armas, fue despedido Abner Navil Ramírez Cáceres, el agente que murió accidentalmente durante una persecución policial en Roatán.

El sepelio se realizó en una aldea del departamento de Yoro, donde el féretro del uniformado fue cubierto con la bandera nacional como parte de los actos de homenaje. El comisario Muñoz también acompañó a los familiares durante la ceremonia para expresar sus condolencias.

Ramírez Cáceres estaba asignado a la Unidad Departamental de Prevención número 11 y murió el sábado en la comunidad de Coxen Hole, municipio de Roatán, en Islas de la Bahía.