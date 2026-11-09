Con la bandera de Honduras sobre su féretro: así despidieron a policía fallecido en Roatán

Islas de la Bahía, Honduras. Con honores policiales y acompañado por sus familiares y compañeros de armas, fue despedido Abner Navil Ramírez Cáceres, el agente que murió accidentalmente durante una persecución policial en Roatán.
El sepelio se realizó en una aldea del departamento de Yoro, donde el féretro del uniformado fue cubierto con la bandera nacional como parte de los actos de homenaje. El comisario Muñoz también acompañó a los familiares durante la ceremonia para expresar sus condolencias.
Ramírez Cáceres estaba asignado a la Unidad Departamental de Prevención número 11 y murió el sábado en la comunidad de Coxen Hole, municipio de Roatán, en Islas de la Bahía.
De acuerdo con el informe de la Secretaría de Seguridad, el incidente ocurrió cuando varios agentes atendían una denuncia sobre personas que se desplazaban de manera sospechosa en motocicletas.
Al percatarse de la presencia policial, los motociclistas huyeron, lo que originó una persecución. Durante el operativo se produjo un disparo accidental que impactó al agente Ramírez Cáceres.
El policía fue trasladado de emergencia a un centro asistencial; sin embargo, debido a la gravedad de la herida, falleció horas después.
Tras el incidente, las autoridades aseguraron el arma de fuego involucrada para realizar los análisis correspondientes. La Dirección Policial de Investigaciones (DPI) y el Ministerio Público desarrollan las diligencias para establecer las circunstancias en que ocurrió el disparo.
La muerte del agente ha generado muestras de pesar entre sus compañeros y familiares, quienes lo despidieron con los honores correspondientes a su servicio en la institución policial.