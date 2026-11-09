Detienen a sospechoso de abusar de una mujer tras ofrecerle alojamiento en El Progreso

El Progreso, Yoro. Agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) arrestaron en las últimas horas a un sujeto acusado de haber engañado y abusado sexualmente de una mujer en el municipio de El Progreso, Yoro.
La detención del sospechoso, cuya identidad no fue revelada, así como los hechos, fueron publicados en las redes sociales oficiales de la Policía Nacional.
Según el informe policial, el hecho ocurrió durante la madrugada del domingo, cuando la víctima salía de una fiesta bailable. Fue entonces cuando el sospechoso se le acercó y le ofreció hospedaje en su vivienda, prometiéndole que al día siguiente la llevaría a su residencia.
El reporte detalla que, una vez en la vivienda del individuo, este la atacó violentamente. La agresión fue tan severa que le provocó lesiones de gravedad y abundante sangrado a la víctima, por lo que tuvo que ser trasladada de emergencia a un centro hospitalario de la zona para recibir atención médica inmediata.
En las imágenes difundidas por la institución policial se observa al detenido, custodiado por dos agentes policiales y vistiendo una camisa polo negra, una calzoneta café y unos tenis deportivos.
El detenido será puesto a disposición del Ministerio Público para que se inicie el proceso legal correspondiente por el delito de abuso sexual y lesiones.