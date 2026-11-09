Detienen a sospechoso de abusar de una mujer tras ofrecerle alojamiento en El Progreso

El Progreso, Yoro. Agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) arrestaron en las últimas horas a un sujeto acusado de haber engañado y abusado sexualmente de una mujer en el municipio de El Progreso, Yoro.

La detención del sospechoso, cuya identidad no fue revelada, así como los hechos, fueron publicados en las redes sociales oficiales de la Policía Nacional.

Según el informe policial, el hecho ocurrió durante la madrugada del domingo, cuando la víctima salía de una fiesta bailable. Fue entonces cuando el sospechoso se le acercó y le ofreció hospedaje en su vivienda, prometiéndole que al día siguiente la llevaría a su residencia.