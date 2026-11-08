Acribillan a una pareja dentro de su carro en Choluteca

Choluteca, Honduras. Una pareja fue asesinada a balazos este domingo mientras se conducía en un turismo negro frente al Cementerio General de Choluteca, en el barrio El Hospital, en el sur de Honduras. Una menor habría presenciado el violento ataque.

De acuerdo con la información preliminar, las dos víctimas se desplazaban en el carro cuando fueron interceptadas y atacadas a disparos por sujetos que, hasta el momento, no han sido identificados.

Vecinos de la zona aledaña relataron que escucharon varias detonaciones de arma de fuego y, tras percatarse de lo ocurrido, algunas personas que se encontraban cerca auxiliaron a la pequeña.