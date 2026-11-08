Acribillan a una pareja dentro de su carro en Choluteca

Choluteca, Honduras. Una pareja fue asesinada a balazos este domingo mientras se conducía en un turismo negro frente al Cementerio General de Choluteca, en el barrio El Hospital, en el sur de Honduras. Una menor habría presenciado el violento ataque.
De acuerdo con la información preliminar, las dos víctimas se desplazaban en el carro cuando fueron interceptadas y atacadas a disparos por sujetos que, hasta el momento, no han sido identificados.
Vecinos de la zona aledaña relataron que escucharon varias detonaciones de arma de fuego y, tras percatarse de lo ocurrido, algunas personas que se encontraban cerca auxiliaron a la pequeña.
La niña quedó bajo resguardo de la Policía, mientras las autoridades realizan las diligencias correspondientes para esclarecer el doble crimen.
Por su parte, personal de Medicina Forense llegó a la escena para evaluar los cuerpos y realizar el levantamiento cadavérico de ambas víctimas, cuyas identidades aún no habían sido establecidas.
Hasta el momento, se desconocen las circunstancias en las que ocurrió el ataque y quiénes estarían detrás del asesinato de la pareja.
Las autoridades deberán investigar el hecho para determinar el móvil del crimen y dar con los responsables.