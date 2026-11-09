Desciende el nivel del Lago de Yojoa y familias esperan recuperar sus hogares

Santa Cruz de Yojoa, Honduras. El descenso de las lluvias comienza a dar un respiro a las comunidades afectadas por la histórica crecida del Lago de Yojoa. El nivel del agua ha empezado a bajar poco a poco, dejando al descubierto algunos sectores que permanecieron inundados durante las últimas semanas; sin embargo, para decenas de familias la emergencia todavía no termina. El avance del lago obligó a los pobladores a improvisar espacios para resguardarse, buscar refugio con familiares o trasladarse a otras comunidades y municipios. Algunos habitantes, especialmente adultos mayores, se resisten a abandonar sus viviendas por temor a perder sus pertenencias, pese al riesgo que representa permanecer en zonas inundadas. Uno de ellos es don Pablo Rodríguez, quien tiene más de 20 años de residir en el sector. Ante el avance del agua y la imposibilidad de permanecer en su vivienda, construyó con ayuda de su nieto un pequeño cuarto de madera a la orilla de la carretera CA-5.

Su esperanza es que el nivel del lago continúe bajando hasta recuperar las condiciones que le permitan regresar a su hogar. Mientras tanto, otros vecinos han tenido que movilizarse hacia otras colonias o municipios para ponerse a salvo. La magnitud de la inundación sorprendió a los habitantes, quienes aseguran que durante décadas no habían observado una crecida de semejantes dimensiones. En algunos puntos, el agua avanzó aproximadamente dos kilómetros más allá de los sectores que habitualmente ocupa el lago. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Alrededor de 15 comunidades registraron afectaciones por el desbordamiento del Lago de Yojoa. En algunos sectores, el incremento del nivel del agua también estuvo a punto de dejar incomunicados a los habitantes, debido a las inundaciones en calles y pasos de acceso.

En la comunidad de La Guama, los pobladores manifestaron su inconformidad por la falta de apoyo de las autoridades municipales durante la emergencia. Según relataron a LA PRENSA, tuvieron que actuar por sus propios medios para retirar sus pertenencias y trasladar sus enseres antes de que el agua alcanzara sus viviendas.

Los vecinos aseguraron que fueron ellos mismos quienes organizaron las labores para proteger sus bienes y buscar lugares seguros donde resguardarse, sin recibir acompañamiento de las autoridades municipales. La situación fue distinta en otras comunidades afectadas, donde las autoridades coordinaron la entrega de provisiones y la movilización de habitantes hacia centros educativos habilitados como albergues temporales para quienes tuvieron que abandonar sus hogares.

Las diferencias en la atención recibida y las dificultades para evacuar evidenciaron las necesidades de las familias que enfrentaron la emergencia mientras el agua avanzaba sobre sus comunidades. Luis Enrique Posadas, subdirector de Preparación y Respuesta de Copeco, explicó que el Lago de Yojoa se encuentra en una zona naturalmente lluviosa, por lo que las precipitaciones son frecuentes en la cuenca.

El funcionario señaló que las autoridades han realizado supervisiones en los sectores afectados y que las familias que han tenido que evacuar buscaron refugio en viviendas de parientes o en otras comunidades. Pese a que el nivel del agua comienza a descender, las condiciones de las familias que tuvieron que abandonar temporalmente sus viviendas y proteger sus pertenencias continúan siendo motivo de preocupación. La crecida también afectó los accesos viales en el sector de La Guama, en el paso hacia Peña Blanca. Ante las dificultades para circular, las autoridades municipales y la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT) realizaron trabajos de relleno con material volcánico para mejorar las condiciones de la vía.

Además, colocaron sacos de arena para elevar el nivel de la calle y evitar que los vehículos pequeños que transitan por el sector continuaran siendo afectados por el agua. Estas intervenciones buscan mantener la comunicación entre las comunidades mientras el nivel del lago continúa descendiendo. Uno de los lugares afectados por la crecida fue el Parque Arqueológico Los Naranjos, donde el agua llegó a sobrepasar el puente Polines y alcanzó diferentes áreas de las instalaciones. Marco Mejía, quien creció en la comunidad de El Jaral y actualmente trabaja en el parque arqueológico, explicó a LA PRENSA que las autoridades determinaron cerrar temporalmente el sitio desde el 21 de octubre, debido a que los niveles del lago representaban un peligro para los visitantes. El parque cuenta con dos accesos, uno por el sector de El Jaral y otro por Los Naranjos, en el área de los kayaks. Ambos permanecen cerrados mientras se espera la autorización para reabrir. La inundación también obligó a retirar las piezas arqueológicas que permanecían en el museo. Personal encargado de esta área llegó desde Tegucigalpa para trasladarlas y evitar que la humedad provocara daños.

Mejía explicó que el agua había alcanzado el área inferior del museo, por lo que se tomó la decisión de resguardar las piezas hasta que las instalaciones estén completamente secas y puedan volver a colocarse en exhibición. Aunque los niveles del lago están bajando, el parque todavía no tiene autorización para recibir turistas. Las autoridades informarán sobre su reapertura a través de las plataformas digitales. Para los habitantes de las comunidades cercanas, la inundación dejó una imagen que no habían observado en muchos años. Mejía recordó que durante su infancia, en la década de los ochenta, llegó a presenciar una crecida del lago, pero aseguró que no alcanzó las dimensiones de la registrada este año. Según explicó, el Lago de Yojoa se encuentra en una de las zonas con mayores precipitaciones del país. A esto se sumaron las condiciones operativas de las centrales hidroeléctricas Cañaveral y Río Lindo, que, de acuerdo con su relato, realizaban trabajos de mantenimiento en las áreas de turbinas.