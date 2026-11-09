Lluvias y chubascos por vaguada continuarán este lunes en Honduras

Tegucigalpa. La Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco) informó sobre las condiciones meteorológicas vigentes en el país, que estarán marcadas por la presencia de una vaguada.
Dicho fenómeno climático provocará precipitaciones de intensidad variable en distintas regiones del territorio hondureño.
De acuerdo con el informe oficial de Copeco, se esperan lluvias y chubascos de intensidad débil a moderada, acompañados de actividad eléctrica aislada.
Las zonas con mayor probabilidad de experimentar estos efectos más intensos serán las regiones del oriente y surocidente del país. Asimismo, Copeco detalló que sobre el resto del territorio nacional se mantendrán condiciones de precipitaciones débiles y aisladas.
Cabe destacar que, como parte de sus protocolos de vigilancia permanente, la institución alertó ayer sobre un periodo de 48 horas de lluvias continuas, por lo que se recomienda a la población mantener la precaución ante posibles eventos derivados del clima.
Como recomendación final, se pide a los hondureños que se mantengan atentos a los boletines oficiales emitidos por Copeco. Además, para las regiones que son las más afectadas, se pide que no crucen ríos o quebradas con niveles crecidos y tomar las medidas necesarias al transitar por carreteras vulnerables a deslizamientos o acumulación de agua.
Respecto al oleaje, las condiciones en las costas se mantienen estables tanto en el litoral Caribe como en el golfo de Fonseca, registrando alturas de olas que oscilan entre 1 y 3 pies. El reporte también detalla la salida del sol a las 05:46 a. m. y su puesta prevista para las 05:18 p. m.