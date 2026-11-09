Lluvias y chubascos por vaguada continuarán este lunes en Honduras

Tegucigalpa. La Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco) informó sobre las condiciones meteorológicas vigentes en el país, que estarán marcadas por la presencia de una vaguada.

Dicho fenómeno climático provocará precipitaciones de intensidad variable en distintas regiones del territorio hondureño.

De acuerdo con el informe oficial de Copeco, se esperan lluvias y chubascos de intensidad débil a moderada, acompañados de actividad eléctrica aislada.

Las zonas con mayor probabilidad de experimentar estos efectos más intensos serán las regiones del oriente y surocidente del país. Asimismo, Copeco detalló que sobre el resto del territorio nacional se mantendrán condiciones de precipitaciones débiles y aisladas.