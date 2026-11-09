Honduras busca fortalecer la lucha contra el lavado de activos mediante reforma

Tegucigalpa, Honduras. El Congreso Nacional prevé retomar esta semana el segundo debate del proyecto de reforma a la Ley de Lavado de Activos, con el objetivo de aprobar la normativa antes de que finalice 2026.
Los diputados del Congreso Nacional iniciaron el lues pasado la revisión de la Ley de Lavado de Activos a fin lograr una efectiva prevención, detección, supervisión, investigación y combate del lavado de activos, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva.
Carlos Ledezma, secretario del Poder Legislativo, explicó que la iniciativa continúa bajo análisis debido a su amplitud y a la necesidad de incorporar las observaciones de las instituciones vinculadas al sistema financiero.
Ledezma detalló que la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS) y el Banco Central de Honduras (BCH) están realizando aportaciones al proyecto. Asimismo, señaló que el segundo debate permitirá a las diferentes bancadas presentar propuestas y observaciones para enriquecer la legislación y buscar el respaldo de los 128 diputados.
El secretario legislativo destacó que la reforma busca fortalecer las herramientas del Estado para combatir las estructuras criminales dedicadas al lavado de activos y mejorar el posicionamiento de Honduras en esta materia.
Según afirmó, la aprobación de la normativa permitiría al país avanzar en la lucha contra el crimen organizado y colocarse a la vanguardia en el combate a estos delitos.