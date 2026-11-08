Copeco pronostica lluvias y chubascos este domingo por vaguada

Tegucigalpa. La Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco) informó que este domingo 8 de noviembre continuará la influencia de una vaguada en superficie sobre el territorio nacional.
Dicho fenómeno meteorológico mantendrá condiciones de inestabilidad atmosférica en gran parte del territorio nacional.
De acuerdo con el pronóstico oficial, se generarán lluvias y chubascos de débiles a dispersos. Asimismo, las autoridades indicaron que estas lluvias se generarán durante la tarde.
La mayor parte del territorio hondureño experimentará estas condiciones climáticas, con la única excepción de la región norte del país.
Por su parte, los mayores acumulados de lluvias y actividad eléctrica se concentrarán sobre la zona suroccidental del país. Ante este pronóstico, se recomienda a la población mantenerse atenta a los avisos oficiales de Copeco.
De igual manera, el informe detalla las condiciones marítimas y astronómicas para este día: el oleaje se mantendrá de 1 a 3 pies en el litoral caribe y de 2 a 4 pies en el golfo de Fonseca. En cambio, la fase lunar se encuentra en cuarto menguante, mientras que el sol salió a las 05:46 a. m. y su puesta está prevista para las 05:19 p. m.