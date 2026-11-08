Copeco pronostica lluvias y chubascos este domingo por vaguada

Tegucigalpa. La Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco) informó que este domingo 8 de noviembre continuará la influencia de una vaguada en superficie sobre el territorio nacional.

Dicho fenómeno meteorológico mantendrá condiciones de inestabilidad atmosférica en gran parte del territorio nacional.

De acuerdo con el pronóstico oficial, se generarán lluvias y chubascos de débiles a dispersos. Asimismo, las autoridades indicaron que estas lluvias se generarán durante la tarde.

La mayor parte del territorio hondureño experimentará estas condiciones climáticas, con la única excepción de la región norte del país.