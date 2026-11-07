Honduras coordinará red iberoamericana para enfrentar la trata y los desafíos migratorios

Tegucigalpa. El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos en Honduras (Conadeh) coordinará por dos años la Red de Movilidad Humana y Trata de Personas de la Federación Iberoamericana de Ombudsman (FIO), desde donde promoverá acciones regionales frente al reclutamiento engañoso -una situación que ahora se vincula a la guerra en Ucrania- la violencia y el impacto del cambio climático en la migración. La titular del Conadeh, Blanca Izaguirre, informó este sábado a EFE la designación del organismo, tras la clausura de la XXXI Asamblea General y el XXX Congreso de la FIO, celebrados del 4 al 6 de noviembre en Buenos Aires, Argentina.

El nombramiento se produce en un contexto marcado por las denuncias sobre redes de trata de personas que captan a latinoamericanos mediante falsas ofertas laborales para trasladarlos a Rusia y, posteriormente, enviarlos al frente de combate en la guerra contra Ucrania. Al menos 32 hondureños han sido reclutados para participar en la guerra entre Ucrania y Rusia, de los cuales diez permanecen desaparecidos, nueve han sido repatriados y tres han fallecido, según informó a finales de octubre pasado la Cancillería de Honduras, tras alertar sobre ofertas laborales engañosas usadas para captar a ciudadanos para el conflicto. Izaguirre advirtió que el problema trasciende las fronteras de Honduras y afecta también a ciudadanos de otros países, como Colombia, Bolivia y Venezuela. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Ante esta situación, el Conadeh se propone coordinar acciones entre los países integrantes de la Red de la FIO para promover "la protección internacional" de las víctimas, preservar la unidad familiar y garantizar sus derechos, enfatizó.