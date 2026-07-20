Conadeh: más de 10 mil quejas por desplazamiento forzado y 24 mil hondureños obligados a huir

Tegucigalpa, Honduras

Más de 10,000 quejas vinculadas al desplazamiento forzado recibió el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh) durante el período comprendido entre 2015 y 2025, de acuerdo con registros de la institución. Las cifras reflejan que esta problemática continúa impactando a miles de familias hondureñas que se ven obligadas a dejar sus hogares debido a la violencia y a la falta de protección por parte del Estado. Según los datos del Conadeh, la mayor parte de las denuncias corresponde a personas o núcleos familiares que todavía permanecían en sus comunidades, pero que enfrentaban un riesgo inminente de desplazamiento. En ese grupo se contabilizaron 6,314 quejas, relacionadas con 14,209 personas que solicitaron medidas de protección antes de verse obligadas a abandonar sus viviendas. En cambio, 3,763 denuncias, equivalentes al 37% del total, fueron interpuestas por personas que ya habían sido desplazadas, una situación que afectó directamente a 10,655 hondureños que perdieron sus hogares a causa de la violencia.

La comisionada nacional de los Derechos Humanos, Blanca Izaguirre, señaló que el desplazamiento forzado continúa siendo una de las principales preocupaciones en materia de derechos humanos en el país. “El desplazamiento forzado sigue siendo una herida abierta para muchas familias hondureñas, y sigue careciendo de respuestas institucionales que son integrales, articuladas y sostenidas en el tiempo, eso se traduce en una crisis humana que nos convoca a actuar con urgencia”, apuntó. La funcionaria agregó que las cifras muestran que la mayoría de las quejas fueron presentadas por personas que intentaban evitar el desplazamiento, al considerar que sus vidas o las de sus familias estaban en peligro. Pese a ello, alrededor de 24,000 hondureños terminaron abandonando sus comunidades, de acuerdo con las denuncias formalizadas ante el organismo defensor de los derechos humanos.

Registros

Los registros del Conadeh indican que 2023 fue el año con la mayor cantidad de denuncias relacionadas con desplazamiento forzado durante la última década. En ese período se recibieron 1,761 quejas, que involucraron a 4,886 víctimas, el registro anual más alto entre 2015 y 2025. Posteriormente se observó una reducción en la cantidad de denuncias. En 2024, la institución reportó 1,142 quejas vinculadas a 2,892 personas afectadas.