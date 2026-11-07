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Balacera deja dos muertos y un herido en Santa Rosa de Copán

El hecho violento ocurrió en el barrio Dolores, donde dos hombres perdieron la vida tras un ataque armado y una tercera persona permanece en estado delicado

Balacera deja dos muertos y un herido en Santa Rosa de Copán

Las víctimas mortales fueron identificadas como Joksan Lara y Saúl Díaz.

Santa Rosa de Copán. Un nuevo hecho violento mantiene en preocupación a los habitantes de Santa Rosa de Copán, luego de que la noche del viernes se registrara un ataque armado en el barrio Dolores, que dejó como resultado dos hombres muertos y una tercera persona gravemente herida.

De acuerdo con la información preliminar, las víctimas mortales fueron identificadas como Joksan Lara y Saúl Díaz, quienes perdieron la vida tras ser atacados a disparos en circunstancias que todavía no han sido esclarecidas.

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En el mismo hecho, un tercer hombre resultó herido de gravedad, por lo que fue trasladado de emergencia a un centro asistencial. Hasta el momento, su estado de salud se reporta delicado, mientras se espera conocer más detalles sobre su evolución.

Por ahora, las autoridades no han brindado información sobre los posibles motivos que habrían provocado este ataque, tampoco se ha dado a conocer la identidad de los responsables ni si existen personas detenidas en relación con lo ocurrido.

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Las autoridades competentes realizan las investigaciones correspondientes para determinar cómo sucedieron los hechos, establecer el móvil del crimen y dar con el paradero de quienes estarían detrás de este violento episodio.

El doble homicidio ha generado preocupación entre los pobladores de la zona, quienes continúan viendo con inquietud los hechos de violencia que se registran en el sector. Mientras tanto, se espera que las autoridades puedan esclarecer este caso y brindar respuestas sobre lo sucedido.

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Redacción La Prensa
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