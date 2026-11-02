Policía advierte sobre detenciones por tatuajes vinculados a maras y pandillas

Cortés, Honduras. La Policía Nacional de Honduras advirtió que requerirá y pondrá a disposición de las autoridades a personas que porten tatuajes alusivos a la Mara Salvatrucha (MS-13), la Pandilla 18 o el denominado Cartel del Diablo. "El problema no son los tatuajes, sino lo que representan. Las personas que porten tatuajes alusivos a la MS-13, de la Pandilla 18 o del Cartel del Diablo serán requeridas, detenidas y procesadas", expresó Rigoberto Oseguera Mass, director de la Policía Nacional, según un comunicado difundido por la institución. La Policía informó que, tras la implementación de nuevas disposiciones, agentes desplegados en distintas zonas del país ejecutan operativos para localizar a personas vinculadas con estructuras criminales. Durante estas acciones, los uniformados inspeccionan a individuos considerados sospechosos, según la información oficial.

Policía anuncia operativos por tierra, agua y aire

A través de una publicación en su cuenta oficial de Facebook, la institución aseguró que mantiene operaciones en diferentes puntos del país para localizar y capturar a personas que señala como integrantes de estructuras criminales.

"Buscamos terroristas por tierra, agua y aire", indicó la Policía Nacional en el comunicado. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse La institución también informó que equipos de Fuerzas Especiales realizan patrullajes fluviales para buscar a presuntos integrantes de estas organizaciones que, según la versión policial, se mantienen escondidos.

"Pero a todos les decimos que estén donde estén los vamos a capturar, ya llevamos 75 que guardan prisión y enfrentarán penas de hasta cadena perpetua", agregó el mensaje oficial. La Policía también lanzó una advertencia a quienes presuntamente colaboran con estas estructuras criminales y señaló que sus equipos de inteligencia trabajan para identificarlos y capturarlos. «A todos los colaboradores de estas estructuras terroristas les decimos que se alejen porque en cualquier momento nuestros equipos de inteligencia los van a capturar», expresó la institución.

Operativos forman parte de la estrategia "70 Días de Guerra"

Las acciones policiales se enmarcan en la estrategia denominada "70 Días de Guerra", que comenzó el pasado 16 de octubre, cuando la Policía Nacional anunció el despliegue de directores nacionales, agentes y recursos logísticos en puntos considerados estratégicos de Honduras. La ofensiva forma parte del Plan Escudo de Honduras y tiene como objetivo intensificar las operaciones contra maras, pandillas y otras estructuras delictivas.