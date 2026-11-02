Cuidado con lo que pide a la IA: así llega al FBI una amenaza como la de Puerto Cortés

San Pedro Sula, Honduras. ¿Puede una inteligencia artificial alertar a las autoridades cuando detecta amenazas o es que el FBI nos espía? La interrogante adquiere relevancia después de que mensajes atribuidos a un joven hondureño de 21 años, en una plataforma de inteligencia artificial terminaran activando una investigación internacional por un supuesto atentado contra Puerto Cortés, el principal puerto de Honduras. Lo que comenzó como una serie de comunicaciones digitales provocó una advertencia de la Embajada de Estados Unidos, movilizó a los organismos de seguridad y encendió las alarmas durante el fin de semana, aunque finalmente las autoridades descartaron un riesgo inmediato. Para entender cómo puede ocurrir algo así, LA PRENSA planteó directamente la interrogante a ChatGPT, una de las plataformas de inteligencia artificial más utilizadas en el mundo.

La respuesta fue afirmativa: sí existen mecanismos mediante los cuales una plataforma puede detectar conversaciones peligrosas y alertar a las autoridades, incluso sin que otro usuario presente una denuncia. Pero esto no significa necesariamente que el FBI tenga acceso permanente a las conversaciones privadas ni que esté vigilando indiscriminadamente a quienes utilizan estas herramientas. OpenAI, la empresa desarrolladora de ChatGPT, reconoce públicamente que utiliza sistemas automatizados y revisiones humanas para identificar determinadas conversaciones que podrían representar riesgos de violencia. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Explica, que cuando se detectan indicios de una amenaza grave, creíble e inminente contra otras personas, el caso puede ser sometido a una evaluación más profunda y, de considerarse necesario, remitido a las autoridades policiales. Se trata de mecanismos de seguridad que buscan prevenir hechos violentos, aunque también plantean interrogantes sobre privacidad y el tratamiento de la información compartida por los usuarios.

Un joven de 21 años desató la alerta

Un dato revela el alcance de estos procedimientos. El 30 de octubre de 2026, OpenAI informó que durante el tercer trimestre del año realizó más de 200 reportes a organismos policiales por posibles amenazas de violencia. La compañía sostiene que estas remisiones forman parte de sus esfuerzos para prevenir daños en el mundo real. "Sin embargo, debe distinguirse entre el monitoreo realizado por una empresa tecnológica y el acceso que una agencia de investigación como el FBI puede obtener mediante procedimientos legales, cooperación institucional u otras diligencias. No son necesariamente el mismo mecanismo", respondió la propia IA. Para comprender la alerta que puso en vilo a Puerto Cortés, hay que hacer un repaso a los acontecimientos. En Honduras, el caso comenzó cuando funcionarios del FBI destacados en Tegucigalpa informaron a las autoridades nacionales sobre mensajes atribuidos a un usuario hondureño de una plataforma de inteligencia artificial.

Según explicó Gerzon Velásquez, secretario de Seguridad, "un joven de 21 años de edad supuestamente manifestaba su intención de colocar explosivos en uno de los puentes de acceso a Puerto Cortés y señalaba el 31 de octubre de 2026 como la fecha del posible atentado". Hasta ahora, las autoridades no han precisado cuál plataforma utilizaba ni cómo obtuvo el FBI las comunicaciones que originaron la investigación. La advertencia cobró mayor dimensión el viernes 30 de octubre, cuando la Embajada de Estados Unidos recomendó a sus ciudadanos evitar Puerto Cortés desde las 6:00 de la tarde de ese día hasta la misma hora del domingo 1 de noviembre. El aviso mencionaba posibles ataques contra puentes, vías de acceso e instalaciones portuarias, especialmente durante las primeras horas del sábado. La alerta internacional provocó preocupación por la seguridad de una ciudad estratégica para el comercio y la actividad logística del país.

Para entonces, las autoridades hondureñas ya habían puesto en marcha una investigación conjunta de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), su oficina de Interpol y el Ministerio Público. Los equipos especializados realizaron labores de vigilancia, seguimiento y análisis informático hasta identificar a un joven de 21 años, originario y residente de Puerto Cortés. El jueves 29 de octubre allanaron su vivienda, ubicada en el barrio La Roma, donde examinaron computadoras, teléfonos celulares y otros dispositivos electrónicos para determinar si existían preparativos concretos para ejecutar el supuesto atentado. Pero los resultados de las diligencias cambiaron el panorama. Velásquez explicó que los investigadores no encontraron elementos que demostraran que el sospechoso tuviera conocimientos técnicos, experiencia, recursos económicos o capacidad logística para fabricar y colocar un artefacto explosivo de esa naturaleza. Ante la falta de indicios suficientes, el Ministerio Público y los investigadores determinaron que no procedía su detención. No obstante, el expediente permanece abierto para establecer si los mensajes buscaban provocar temor, llamar la atención o si existían posibles vínculos con estructuras criminales. El secretario de Seguridad aseguró que los resultados de las investigaciones fueron comunicados a la Embajada de Estados Unidos, aunque explicó que la representación diplomática mantiene protocolos propios para advertir a sus ciudadanos sobre riesgos potenciales. Así, una amenaza que no pudo ser sustentada con evidencias de capacidad operativa terminó provocando una alerta internacional. El episodio también deja una pregunta pendiente: ¿cómo llegaron esos mensajes sobre un supuesto atentado a conocimiento del FBI y qué intervención, si alguna, tuvo la plataforma tecnológica que utilizaba el joven?