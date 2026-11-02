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Farioli habla tras la derrota y analiza si Costa Rica está por encima de Honduras

Brian Farioli es uno de los referentes de Marathón y dio declaraciones sobre lo sucedido en la Copa Centroamericana con los clubes de Honduras.

Farioli habla tras la derrota y analiza si Costa Rica está por encima de Honduras

El volante argentino se refirió luego de la derrota de Marathón contra Motagua.

Tegucigalpa.

Tras las recientes eliminaciones de Olimpia y Motagua a manos de Cartaginés y Alajuelense en las semifinales de la Copa Centroamericana, el volante de Marathón, Brian Farioli, fue enfático al analizar el nivel competitivo entre ambas ligas.

En declaraciones brindadas en zona mixta, el mediocampista descartó que los clubes costarricenses se encuentren un escalón por encima de los catrachos, aunque reconoció que a los equipos hondureños les ha faltado mayor contundencia para avanzar de ronda y romper la hegemonía de sus rivales en el área.

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Asimismo, Farioli hizo hincapié en la necesidad de que las instituciones del fútbol local presenten proyectos sólidos y atractivos para incorporar futbolistas extranjeros de jerarquía, un factor clave para aspirar a competir al máximo nivel en los torneos internacionales de la Concacaf.

¿Qué análisis podemos sacar después de esta derrota en el clásico?

Fueron contundentes y golpearon en el momento preciso. El primer gol del Real fue un golazo y vinieron desatenciones que debemos corregir, pero nos llevamos cosas positivas. En el segundo tiempo buscamos descontar y empatar, aunque cuesta remar con un 2-0 en contra.

¿Qué tanto ha cambiado este Marathón con la llegada de Rudman y su idea de juego? ¿Crees que les alcance para romper la sequía de títulos?

Sí. Antes se jugaba de otra manera; hoy el equipo es más vertical y ataca más. Aunque antes teníamos más posesión, eso nos llevó a dos finales consecutivas y a clasificar a la Concachampions cumpliendo los objetivos. Cualquier equipo en esta Liga Nacional puede ser campeón.

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El análisis es complejo. Contra rivales de tanta jerarquía, si perdonas tus oportunidades de gol, ellos te castigan. Debemos mejorar esa contundencia para competir de igual a igual.

¿Existe una gran diferencia de nivel entre los equipos costarricenses y los hondureños?

No lo creo. Tienen algunos jugadores de mayor jerarquía, pero aquí hay talento por potenciar y se necesita la llegada de más incorporaciones para enriquecer el torneo. Podemos competir de igual a igual, pero hay que concretar las ocasiones.

¿Qué hace falta para atraer y afianzar en el fútbol hondureño a extranjeros con tu nivel y currículum?

Hay que convencer a los jugadores mostrando un proyecto serio. Marathón está en crecimiento, llega a finales, juega torneos internacionales y proyecta infraestructura importante. Para atraer ese talento hay que invertir y poner dinero.

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Redacción La Prensa
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