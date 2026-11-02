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Matan a balazos al empresario Eddy Cabrera en Utila

Cabrera era conocido en Útila por sus actividades comerciales, entre alquiler de carritos de golf y motocicletas

Matan a balazos al empresario Eddy Cabrera en Utila

Fotografía en vida del comerciante Eddy Cabrera.

Utila, Islas de la Bahía. El empresario y comerciante Eddy Cabrera falleció luego de ser víctima de un ataque a balazos en su vivienda, en el municipio de Útila, Islas de la Bahía.

De acuerdo con los primeros reportes, varios individuos encapuchados llegaron hasta la residencia de Cabrera y le dispararon varias veces.

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Tras resultar gravemente herido, fue auxiliado y trasladado de emergencia en una avioneta hacia La Ceiba, Atlántida.

La aeronave aterrizó en el Aeropuerto Internacional Guillermo Anderson, donde se confirmó que el comerciante había fallecido. Personal de emergencia participó en las labores para bajarlo de la avioneta tras su llegada a tierra firme.

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Cabrera era conocido en Útila por sus actividades comerciales, entre alquiler de carritos de golf y motocicletas.

Hasta el momento, la información disponible no precisa quiénes estarían detrás del ataque ni las razones que lo habrían motivado. La Policía Nacional no reporta detenciones relacionadas.

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Redacción La Prensa
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