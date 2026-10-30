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Con simulacro de incendio, fortalecen seguridad en aeropuerto Guillermo Anderson

El aeropuerto Guillermo Anderson de La Ceiba realizó este viernes un simulacro de incendio en la pista y área de combustible de Petronor para evaluar respuesta

  • Actualizado: 30 de octubre de 2026 a las 17:05 -
  • Carlos Molina
Con simulacro de incendio, fortalecen seguridad en aeropuerto Guillermo Anderson

Un simulacro de incendio movilizó a los cuerpos de respuesta en el aeropuerto Guillermo Anderson de La Ceiba, donde se puso a prueba la atención de emergencias en la zona de combustible de Petronor.

 Foto: La Prensa

La Ceiba, Honduras. Con el objetivo de evaluar y fortalecer la capacidad de respuesta ante una eventual contingencia, este viernes 30 de octubre se llevó a cabo un simulacro de incendio en las instalaciones del aeropuerto internacional Guillermo Anderson de la ciudad de La Ceiba, norte de Honduras.

El ejercicio operacional se enfocó en medir la reacción de los equipos de auxilio ante un posible siniestro en la zona de pista y la terminal aérea, de manera específica en el área de la empresa Petronor, sitio donde se realiza el abastecimiento de combustible para las aeronaves.

Aeropuerto de La Ceiba ahora se llama Guillermo Anderson

Wilmer Guerrero, gerente del aeropuerto Guillermo Anderson, destacó la relevancia de mantener actualizados los protocolos de actuación: Este simulacro nos sirve para estar preparados a la hora de una emergencia real y pone en práctica el plan de emergencia del aeropuerto. Se cumplió con lo que se esperaba con el plan de emergencia, se llevaron a cabo las operaciones de ayuda externa y asistieron en tiempo y forma, lo que nos da una buena pauta de lo que queremos".

"Se cumplió con lo que se esperaba con el plan de emergencia, se llevaron a cabo las operaciones de ayuda externa y asistieron en tiempo y forma y nos da una buena pauta de lo que queremos", agregó. Romero.

Las unidades de respuesta inmediata marcaron un tiempo aceptable para atender la emergencia simulada, de acuerdo a los resultados.

Las unidades de respuesta inmediata marcaron un tiempo aceptable para atender la emergencia simulada, de acuerdo a los resultados.

(Foto: La Prensa )

Estas maniobras forman parte de los requerimientos y normativas de seguridad operacional estipulados tanto por las autoridades de aviación civil nacional como por los organismos internacionales.

El aeropuerto Guillermo Anderson opera con vuelos nacionales mayormente, con destino a las Islas de la Bahía, San Pedro Sula, Tegucigalpa, Puerto Lempira. Asimismo, un vuelo internacional cada semana a la isla de Gran Caimán.

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Carlos Molina
Carlos Molina
Periodista

Periodista La Prensa, cobertura de noticias generales asignado al litoral Atlántico y con más 20 años de experiencia en periodismo escrito, radial y televisivo.

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