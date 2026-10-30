Con simulacro de incendio, fortalecen seguridad en aeropuerto Guillermo Anderson

La Ceiba, Honduras. Con el objetivo de evaluar y fortalecer la capacidad de respuesta ante una eventual contingencia, este viernes 30 de octubre se llevó a cabo un simulacro de incendio en las instalaciones del aeropuerto internacional Guillermo Anderson de la ciudad de La Ceiba, norte de Honduras. El ejercicio operacional se enfocó en medir la reacción de los equipos de auxilio ante un posible siniestro en la zona de pista y la terminal aérea, de manera específica en el área de la empresa Petronor, sitio donde se realiza el abastecimiento de combustible para las aeronaves.

Wilmer Guerrero, gerente del aeropuerto Guillermo Anderson, destacó la relevancia de mantener actualizados los protocolos de actuación: Este simulacro nos sirve para estar preparados a la hora de una emergencia real y pone en práctica el plan de emergencia del aeropuerto. Se cumplió con lo que se esperaba con el plan de emergencia, se llevaron a cabo las operaciones de ayuda externa y asistieron en tiempo y forma, lo que nos da una buena pauta de lo que queremos".

"Se cumplió con lo que se esperaba con el plan de emergencia, se llevaron a cabo las operaciones de ayuda externa y asistieron en tiempo y forma y nos da una buena pauta de lo que queremos", agregó. Romero.