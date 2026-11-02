Irán afirma que si EEUU acepta sus condiciones podría reabrir Ormuz en dos días

Washington, Estados Unidos. Irán aseguró este lunes que si Estados Unidos acepta sus condiciones podría iniciar un plan para reabrir el estrecho de Ormuz en dos días y comenzar negociaciones más profundas sobre el fin de la guerra. “Si se aceptan y cumplen las demandas legítimas de Irán existe la posibilidad de que todo el plan se ponga en práctica en un plazo de dos días, se restablezca la seguridad en el estrecho de Ormuz y comience el proceso de negociaciones”, dijo el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Ismail Bagaei, en una rueda de prensa en Teherán.

El diplomático aseveró que todo “depende por completo de la voluntad y la decisión de Washington”. “La pelota está en el campo de Estados Unidos porque nuestras exigencias han sido expresadas de manera muy clara y transparente”, insistió Bagaei. El portavoz consideró que las exigencias iraníes son “razonables y lógicas” y recordó que entre ellas se encuentra que Estados Unidos levante el bloqueo que ha impuesto a puertos y buques del país persa. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Entre las condiciones iraníes también se encuentra el fin del conflicto en todos los frentes, incluido Líbano, el descongelamiento de sus activos en terceros países, el reconocimiento del control de Ormuz por parte de Teherán y Mascate y el levantamiento de las sanciones al petróleo, entre otras.