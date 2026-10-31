Trump "no ha tomado una decisión" sobre reanudar ataques a Irán, afirma Rubio

Estados Unidos. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, "no ha tomado una decisión" sobre reanudar los ataques a gran escala contra Irán, afirmó este sábado el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio.

"Creo que lo que señala el presidente es que Estados Unidos sigue siendo la potencia militar con mayor capacidad del mundo. Podemos alcanzar los objetivos militares que nos propongamos. Él no ha tomado ninguna decisión", respondió en la rueda de prensa de clausura de la reunión de ministros de Exteriores del G20 celebrada en Atlanta (EE.UU.).

El jefe de la diplomacia estadounidense agregó que Washington no se toma este conflicto "a la ligera" y que Trump "prefiere resolverlo por la vía diplomática".