Arrestan a dos hombres en Choluteca bajo sospecha de participar en la muerte de dos jóvenes

Choluteca. Dos hombres en posesión de armas de fuego fueron detenidos en las últimas horas; también se les decomisó un vehículo que presuntamente habría participado en un suceso violento.

De acuerdo con las indagaciones, la captura de estos sujetos tiene relación con un doble homicidio ocurrido en Marcovia, donde dos jóvenes fueron encontrados sin vida en las cañeras de la localidad.

Los sospechosos serán remitidos inicialmente por el delito de porte ilegal de arma de fuego, mientras continúan las diligencias investigativas para esclarecer su grado de participación en el crimen.

De acuerdo con el informe preliminar, los arrestados tienen 19 y 26 años de edad, y son residentes de Choluteca. Al momento de su requerimiento, las autoridades les decomisaron dos armas de fuego tipo pistola junto a 18 proyectiles sin percutir.