Gobierno concederá asueto de medio día a empleados públicos por el Día de Muertos

Mediante un comunicado, la institución informó que la disposición será aplicable a todos los trabajadores del sector público en su conjunto, quienes podrán suspender sus labores a partir de las 12:00 del mediodía.

Tegucigalpa, Honduras. La Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización anunció que los empleados públicos tendrán asueto de medio día el próximo lunes 2 de noviembre de 2026, con motivo de la conmemoración del Día de Muertos en Honduras.

La medida tiene como objetivo permitir que los empleados públicos puedan conmemorar esta fecha y dedicar tiempo a recordar a sus familiares y seres queridos que han fallecido.

La Secretaría explicó que el 2 de noviembre se conmemora cada año el Día de Muertos, una fecha en la que numerosas familias hondureñas se reúnen para honrar la memoria de sus seres queridos.

Sin embargo, el asueto tendrá algunas excepciones, principalmente para las instituciones que, por mandato, deben garantizar la atención de emergencias y desarrollar labores de prevención durante estas fechas.

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Entre las dependencias excluidas de la disposición se encuentran las instituciones e instancias que integran el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (Sinager), debido a las responsabilidades que tienen en materia de protección de la vida y prevención de situaciones que puedan poner en peligro a la población.

Asimismo, deberán continuar trabajando las instituciones encargadas de atender emergencias de vital importancia para los hondureños, de acuerdo con las necesidades de servicio de cada dependencia.

El comunicado establece que cada titular de institución o gerencia tendrá la responsabilidad de determinar las áreas que considere indispensables para garantizar el funcionamiento de sus respectivas dependencias.

De esta manera, los empleados públicos que no formen parte de las instituciones exceptuadas podrán gozar del asueto a partir del mediodía del lunes 2 de noviembre, mientras que las dependencias vinculadas a la atención de emergencias y prevención deberán mantener sus operaciones.