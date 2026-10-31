Condiciones secas y lluvias aisladas: Este es el pronóstico del tiempo para este sábado en Honduras

Tegucigalpa. La Secretaría de Estado en los Despachos de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco) informó que este sábado predominarán las condiciones secas en la mayor parte del territorio nacional. No obstante, la institución advirtió que el clima cambiará en horas de la tarde en distintas zonas de Honduras.

De acuerdo con Copeco, por la tarde se pronostica el ingreso de una humedad. Dicho fenómeno estará impulsado por el viento del noreste procedente del mar Caribe. El cual producirá condiciones inestables.

Los expertos pronostican lluvias y chubascos de carácter débil y dispersos; la zona oriental del país sería la más afectada.

Además, detallan que se registrarán precipitaciones débiles y aisladas en los sectores montañosos de las regiones centro, norte y occidente del país.

En cuanto a las condiciones marítimas y astronómicas de la jornada, se reporta una fase lunar de luna llena. Para el oleaje, se esperan alturas de 1 a 3 pies en el litoral Caribe y de 2 a 4 pies en el golfo de Fonseca, mientras que el sol salió a las 05:43 a.m. y su puesta está prevista para las 05:21 p.m.

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La institución estatal pide a la población hondureña estar atenta a los comunicados de Copeco que se publiquen por medio de los diversos canales comunicativos. Asimismo, que ante las lluvias que se puedan originar, consideren medidas de seguridad que puedan poner a salvo sus vidas.