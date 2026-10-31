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Alcaldías recibirían 12% de las multas de tránsito bajo nueva propuesta

Un proyecto en el Congreso Nacional propone transferir 12% de las multas de tránsito a las municipalidades para prevención vial

  • Actualizado: 31 de octubre de 2026 a las 05:59 -
  • Elvis Mendoza
Alcaldías recibirían 12% de las multas de tránsito bajo nueva propuesta

La propuesta busca destinar los fondos de las multas de tránsito a la prevención de accidentes viales por parte de las municipalidades.

Tegucigalpa, Honduras. El Congreso Nacional conoció esta semana una propuesta legislativa orientada a descentralizar la recaudación de multas viales y transferir una parte de esos recursos a las alcaldías, con el propósito de reforzar la prevención de accidentes en los municipios del país.

La iniciativa busca asignar directamente a los gobiernos locales el 12% de los fondos efectivamente recaudados por concepto de multas de tránsito dentro de sus respectivas jurisdicciones territoriales.

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El proyecto propone reformar los artículos 13, 14 y 15 de la Ley de Tránsito, además de adicionar el artículo 15-A a esa normativa.

La propuesta tiene como uno de sus principales argumentos el incremento de los siniestros viales a nivel nacional, los cuales, según el texto, constituyen la segunda causa de muerte violenta en Honduras.

En lo que va de 2026, las estadísticas oficiales registran más de 15,000 accidentes de tránsito, que han cobrado la vida de más de 1,500 personas y dejado a miles de ciudadanos lesionados.

Ante este escenario, la iniciativa establece que los recursos transferidos a las municipalidades deberán invertirse en señalización vertical, demarcación de vías y programas de educación ciudadana.

"Los recursos asignados a los gobiernos municipales deberán utilizarse exclusivamente para la señalización vial y la educación vial, con el objetivo de prevenir accidentes y promover una mayor conciencia", explicó Marco Ramiro Lobo, diputado del Partido Libertad y Refundación (Libre).

El parlamentario, representante del departamento de Olancho, señaló que el mecanismo técnico para realizar las transferencias presupuestarias buscará garantizar una distribución equitativa entre las distintas regiones.

Lobo también enfatizó que la propuesta contempla mecanismos de control para que los recursos sean administrados bajo parámetros de auditoría y fiscalización.

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"La propuesta también establece que el manejo de estos fondos deberá regirse por criterios de identificación territorial, transparencia, rendición de cuentas y fiscalización", aseveró Lobo.

El congresista sostuvo que la participación de los gobiernos locales es necesaria para complementar los operativos de prevención y control que ejecuta la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte.

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Redacción web
Elvis Mendoza

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