Hondureño relata entre llanto cómo rusos querían enviarlo al frente de la guerra contra Ucrania

Tegucigalpa, Honduras.- Entre lágrimas y todavía afectado por lo que vivió, Olvin David Banegas relató cómo una oferta de trabajo en Rusia terminó convirtiéndose en una experiencia que puso en riesgo su vida y la de su hermano. El hondureño confesó que salió de su comunidad, en la aldea Yamahuare, municipio de Cantarranas, Francisco Morazán, junto a su hermano Ricardo, con la intención de trabajar en construcción y mejorar sus condiciones económicas, pero que casi termina al frente de la guerra entre Rusia y Ucrania. Según detalló, la propuesta ofrecida incluía un pago de 30,000 dólares por la firma del contrato y un salario mensual de 2,600 dólares. Sin embargo, al llegar a territorio ruso, las condiciones cambiaron y ambos descubrieron que el trabajo ofrecido no era el que les habían prometido.

Después de permanecer aproximadamente dos semanas en ese país, les comunicaron que al día siguiente serían recogidos por miembros del ejército ruso para trasladarlos a un cuartel militar. "Ustedes van a ser miembros activos del ejército de Rusia", fue el anuncio que recibieron, según recordó Banegas. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse El hondureño contó que la noticia lo tomó por sorpresa, pues nunca tuvo la intención de enlistarse en una fuerza militar. Su objetivo era trabajar como obrero de construcción, pero posteriormente les explicaron que serían llevados a un campo de adiestramiento y después enviados al frente de guerra contra Ucrania. "Me sorprendo porque algo que no era lo que nosotros íbamos, ya se estaba desviando. Toda la promesa que nos habían hecho se estaba convirtiendo en otra cosa", relató.

Temían no regresar a Honduras

Durante su testimonio, Banegas recordó la incertidumbre que enfrentó al encontrarse en un país desconocido, lejos de su familia y sin saber cómo salir de aquella situación. "Nunca pensé volver a ver estas cuatro paredes. No se lo deseo a nadie, ni a mi peor enemigo", expresó al recordar el temor que sintió durante su permanencia en Rusia. El hondureño también aprovechó para advertir a otras personas que reciben propuestas laborales en el extranjero, especialmente aquellas que ofrecen salarios elevados sin explicar claramente las condiciones de contratación. "Rusia te está llevando engañado para poder usarte como señuelo, como carnada, para mandarte al frente", manifestó al describir lo que, según su experiencia, podía ocurrirles a quienes eran enviados a combatir. Olvin David viajó acompañado de su hermano Ricardo, quien también vivió la incertidumbre de permanecer en territorio ruso sin tener certeza de cuándo podrían regresar. Ambos buscaron ayuda y solicitaron asistencia en el consulado hondureño para gestionar su salida. Ricardo reconoció que durante esos días pensó en la posibilidad de no volver a casa, debido a la distancia y a que desconocían cómo regresar a Honduras. "Es un país demasiado extenso, lejos, y nosotros nunca habíamos salido. No sabíamos ni cómo regresar. Primeramente, gracias a Dios, y si no hubiera sido porque nos echan la mano acá en Honduras, no hubiéramos regresado", relató.

Su madre temía recibir sus cuerpos