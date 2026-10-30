Buscan a 13 hondureños que viajaron a Rusia por falsos empleos y fueron reclutados para la guerra

Tegucigalpa, Honduras. Al menos 13 hondureños permanecen desaparecidos luego de viajar a Rusia bajo la promesa de conseguir empleos bien remunerados, pero terminar vinculados al conflicto armado con Ucrania, informó la Secretaría de Relaciones Exteriores de Honduras. De acuerdo con los registros de la Cancillería, al menos 33 hondureños habrían sido víctimas de estas ofertas laborales engañosas. De ese grupo, 12 lograron regresar al país, tres permanecen hospitalizados mientras se recuperan de heridas, uno se encuentra como prisionero de guerra y otro está bajo protección de una organización de refugio. Nancy López, directora de Protección al Migrante, explicó que la institución mantiene comunicación con los familiares de los compatriotas desaparecidos para recopilar información, realizar entrevistas y obtener muestras de ADN que contribuyan a las labores de identificación y búsqueda.

"Como Cancillería hemos iniciado todos los procesos para validar y velar por la seguridad y garantía de los hondureños", manifestó la funcionaria. López también advirtió que la cifra podría aumentar, debido a que no se descarta la existencia de otros hondureños en circunstancias similares. Por ello, instó a las familias que conozcan casos de compatriotas que viajaron a Rusia bajo estas condiciones a acercarse a la institución para recibir acompañamiento. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

Caso de hondureño desaparecido

Entre los casos reportados figura el de Mario Roberto López, originario de La Ceiba, Atlántida, y quien se desempeñó como director del Registro Vehicular en esa ciudad durante el gobierno anterior. Nery Chinchilla, amigo del hondureño, manifestó su preocupación por la falta de noticias sobre su paradero. Según relató, la última comunicación que tuvieron sus familiares con él ocurrió a finales de agosto. Chinchilla explicó que López encontró una oportunidad laboral después de publicar su hoja de vida en plataformas de empleo. Una empresa rusa lo contactó para ofrecerle un puesto en el área de logística e inventario, una actividad relacionada con su experiencia profesional en Honduras. El ceibeño viajó sin compañía y sus allegados temen que haya sido reclutado para participar en el conflicto armado, pese a que no contaba con experiencia militar. "Mantenemos la esperanza de que esté con vida", expresó Chinchilla.

📢 Cancillería alerta sobre ofertas laborales engañosas que conducen al reclutamiento de hondureños para participar en conflictos armados internacionales. https://t.co/XWdVDFXLZn — Cancillería Honduras (@CancilleriaHN) October 27, 2026

Así operaban las ofertas de empleo