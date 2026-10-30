INP suspende visitas en el centro penal de El Progreso, Yoro

El Progreso, Yoro. El Instituto Nacional Penitenciario (INP) informó sobre la cancelación de las visitas familiares en el Centro Penal de El Progreso, Yoro, programadas para el sábado 31 de octubre y domingo 1 de noviembre. A través de un comunicado, las autoridades penitenciarias solicitaron a los familiares de las personas privadas de libertad tomar en cuenta la disposición y agradecieron su comprensión ante la medida.

La suspensión fue determinada por disposiciones internas del centro penal, según la información difundida por el INP, sin que se detallaran las razones específicas de la decisión. La medida se da después de que, desde el miércoles, el ente estatal compartiera el calendario de visitas correspondiente al período comprendido entre el viernes 30 de octubre y el lunes 2 de noviembre de 2026. En esa programación figuraba el centro penitenciario de El Progreso entre los establecimientos habilitados para recibir familiares; sin embargo, posteriormente se comunicó que las visitas de este fin de semana quedaban suspendidas.

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