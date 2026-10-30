INP suspende visitas en el centro penal de El Progreso, Yoro

El Progreso, Yoro. El Instituto Nacional Penitenciario (INP) informó sobre la cancelación de las visitas familiares en el Centro Penal de El Progreso, Yoro, programadas para el sábado 31 de octubre y domingo 1 de noviembre.
A través de un comunicado, las autoridades penitenciarias solicitaron a los familiares de las personas privadas de libertad tomar en cuenta la disposición y agradecieron su comprensión ante la medida.
La suspensión fue determinada por disposiciones internas del centro penal, según la información difundida por el INP, sin que se detallaran las razones específicas de la decisión.
La medida se da después de que, desde el miércoles, el ente estatal compartiera el calendario de visitas correspondiente al período comprendido entre el viernes 30 de octubre y el lunes 2 de noviembre de 2026.
En esa programación figuraba el centro penitenciario de El Progreso entre los establecimientos habilitados para recibir familiares; sin embargo, posteriormente se comunicó que las visitas de este fin de semana quedaban suspendidas.
Por otra parte, el INP informó el jueves que, en cumplimiento de la Ley Especial para el Combate a Asociaciones Terroristas, Maras y Pandillas y el Fortalecimiento del Sistema Penitenciario Nacional, así como sus reformas, no se permitirán visitas en determinados establecimientos y sectores penitenciarios.
Entre los centros donde no habrá visitas se encuentran El Pozo, ubicado en Ilama, Santa Bárbara, y La Tolva, en Morocelí, departamento de El Paraíso.
La restricción también comprende los módulos de máxima seguridad de los centros penitenciarios de Támara y Siria, ambos en Francisco Morazán. No obstante, en estos establecimientos sí se contemplan visitas conyugales y familiares, de acuerdo con la información del INP.
En el calendario de visitas compartido por el INP también aparecen establecimientos penitenciarios de Gracias, Yoro, El Porvenir, Marcala, Copán, Puerto Lempira, Tela, La Paz, Nacaome, Danlí, Comayagua, Choluteca, Ocotepeque, Juticalpa y Olanchito.
Asimismo, se contemplan visitas en el centro penitenciario de Siria, algunos módulos de Támara y la Penitenciaría Nacional Femenina de Adaptación Social (PNFAS), conforme a las disposiciones establecidas para cada establecimiento.
Con la suspensión anunciada en El Progreso, se suman cuatro centros penitenciarios con modificaciones en las visitas programadas para esta semana, de acuerdo con las disposiciones comunicadas por las autoridades penitenciarias.