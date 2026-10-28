Ceibeño viajó a Rusia engañado y habría muerto en combate contra Ucrania

La Ceiba, Honduras. Lo que comenzó como una oportunidad laboral desesperada tras quedar desempleado en Honduras se transformó en una pesadilla geopolítica para el ceibeño Mario Roberto López López, (de 49 años de edad), un administrador de empresas, que tras aplicar a una oferta de trabajo en Rusia, terminó en las filas del ejército ruso en el conflicto bélico contra Ucrania. López no es un rostro desconocido en la Novia de Honduras. Él se desempeñó como director del Instituto de la Propiedad (IP) en el área vehicular durante el gobierno anterior, sin embargo fue cesado de su cargo en abril de 2026. Ante la falta de oportunidades de trabajo en La Ceiba, comenzó a buscar empleo de forma activa en plataformas de contratación digital. Fue a través de una de estas redes que una compañía extranjera lo contactó, prometiéndole un puesto en el área de gestión logística y control de inventarios. La empresa facilitó todos los trámites migratorios y le proporcionó los boletos aéreos.

El 4 de julio de 2026, el hondureño abordó el avión con la ilusión de reconstruir su estabilidad económica en Rusia, sin imaginar que el destino final no sería una bodega o centro logístico comercial.

Contratos en ruso y adiestramiento militar

Según relató su hija a Diario LA PRENSA bajo condición de anonimato, las irregularidades comenzaron desde el momento en que su padre aterrizó en territorio ruso. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse “Mi papá me dijo que cuando llegó a Rusia primero lo llevaron a un hotel. Luego los pusieron a firmar contratos de trabajo en idioma ruso. Él no me mandó el contrato, pero sí una hoja donde lo habían asignado a una unidad militar y todo estaba en ruso; no le dieron tiempo de traducir y de inmediato los llevaron al cuartel”, manifestó la joven muy acongojada. En lugar de supervisar inventarios, López fue internado en un campo de adiestramiento militar. La última vez que su hija logró comunicarse con él fue el 18 de agosto. En esa llamada, reveló el exhaustivo rigor físico al que estaba siendo sometido y el peligro inminente de perder la vida. “Él me dijo que en esos días lo iban a estar enviando al frente porque había estado lastimado de las rodillas tras un fuerte entrenamiento. Lo llevaron al hospital, dijo que le pusieron unas inyecciones y cuando mejoró lo sacaron y lo iban a enviar al frente de batalla”, apuntó su hija.

Falta de apoyo de Cancillería

Frente al avance de la situación, los familiares de López buscaron ayuda desesperadamente en la Cancillería de la República de Honduras para gestionar su repatriación. Sin embargo, las gestiones no prosperaron. De acuerdo con el testimonio de la hija, en septiembre las autoridades diplomáticas le comunicaron que no podían intervenir, argumentando que las autoridades rusas se mantenían inflexibles respecto a los compromisos legales firmados.

“Me dijeron que no podían hacer nada, que la gente de Rusia estaba cerrada en que ellos firmaron un contrato y que eso valía; que lo que quedaba era que mi papá resistiera este año para que terminar el contrato”, apuntó la hija. Durante septiembre y los primeros días de octubre, los reportes informales indicaban que el hondureño continuaba “activo en las filas de combate”. La última actualización a la que tuvo acceso su familia fue del 4 de octubre.

Incertidumbre y luto en la distancia

Tras varios días sin novedades, la historia de Mario López dio un vuelco el 11 de octubre. Un compañero de filas de López se contactó directamente con la familia para transmitirles una fatídica noticia: el ceibeño habría fallecido en el frente de batalla. “Nos dijo que no era oficial su muerte, pero que eso era lo que había escuchado él y nos lo transmitió a nosotros”, relató la hija. Tras la alerta, la familia volvió a solicitar la ayuda del Consulado y Cancillería hondureña para verificar la información por vías diplomáticas, pero hasta el momento no han recibido una respuesta o confirmación oficial.

La hija de Mario López también le dijo a diario LA PRENSA que junto a él habían cuatro hondureños más, pero que nos los conocía y que habían sido de igual manera engañados con ofertas laborales. Mario Roberto López tiene dos hijos adultos y en La Ceiba vivía solo en una residencial del sector Satuyé. Su caso pone en evidencia los riesgos de las redes internacionales de reclutamiento que operan bajo la fachada de vacantes laborales legítimas en internet, atrapando a profesionales desempleados en zonas de alto conflicto bélico.

Informe de Cancillería